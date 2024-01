É VIP? Jovem viaja sozinho em avião mexicano e vídeo se torna popular

Joven viaja sozinho em avião da companhia 'Mexicana'

‘Mexicana’ é uma “companhia aérea do Estado Mexicano” cujo objetivo é “melhorar a qualidade e cobertura dos serviços aéreos” e assim competir com outras empresas. Mas como é viajar nesses aviões? Apesar de cada cliente ter sua opinião, nas últimas horas a experiência de Jorge De León, um jovem que teve um avião inteiro só para ele, começou a se tornar viral.

O também criador de conteúdo usou seu canal no YouTube para gravar toda sua experiência: “como é voar com ‘Mexicana’? Voei em um avião completamente SOZINHO”, é o título que o influenciador colocou no vídeo que já acumula, em menos de 24 horas, mais de 50 mil visualizações. O homem, que viajava de Tamaulipas para a Cidade do México, confessou que fez a viagem durante a primeira semana de inauguração da ‘Mexicana’.

Jorge sentiu-se “muito sortudo” com a experiência e desejou o melhor para o novo projeto do presidente Andrés Manuel López Obrador. Alguns internautas usaram um trecho do vídeo para compartilhar em outras redes sociais como X, o antigo Twitter: “O que começa mal, termina pior: Este youtuber viajou completamente sozinho em um voo da #Mexicana para Tamaulipas. Ele diz que ‘A companhia aérea estatal continua com falhas e as pessoas não estão mais comprando passagens’”.

A postagem tem mais de 600 mil reproduções na rede social de Elon Musk, onde podem ser lidas mensagens como “Os milhões que estão custando aos mexicanos essa companhia aérea”, “A plataforma de venda de passagens está ruim”, “O youtuber que se sente ‘sortudo por ir sozinho’ não sabe que estamos pagando as perdas com nossos impostos” ou “Tudo bem, vai um passageiro, mas o avião está cheio de carga esperando chegar ao destino”.