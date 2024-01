Avô causa revolta ao afirmar que os netos não são sua prioridade

Um homem buscou por ajuda no Reddit depois de se envolver em uma grande discussão com dois de seus filhos. Enquanto ele e a esposa afirmaram estarem apenas buscando pelo melhor para os filhos, os dois foram acusados de não terem a menor preocupação com os netos, algo que o avô afirmou ser verdade, de uma certa forma.

Sem se identificar, o homem explica que eles são pais de 3 jovens adultos, sendo dois homens de 34 e 30 anos, e uma mulher de 26. Como tem uma boa condição de vida, os dois foram capazes de cuidar para que os estudos dos filhos fossem completamente financiados, sem a necessidade de empréstimos estudantis.

“Nossos filhos decidiram fazer a faculdade e seguir para o mercado de trabalho, enquanto nossa filha optou por fazer uma pós-graduação. Com a escolha dela, eu e minha esposa optamos por pagar pela formação complementar”.

“Acreditamos que se temos a possibilidade de ajudar, devemos fazer isso por ela. Não existem motivos para deixar de pagar pelos estudos dela”, comenta o pai.

Os rapazes discordam

Diante da novidade, o homem conta que rapidamente foi abordado por seus filhos que o acusaram de estar “mimando a irmã” deles ao continuar pagando pelos estudos da jovem. Os rapazes afirmaram que deveriam receber o mesmo tratamento, ou pelo menos o mesmo valor em dinheiro que a irmã.

“Eu disse a eles que como os dois não optaram por seguir estudando e a irmã deles escolheu isso, eu pagarei para ela como faria para eles caso tivessem feito a mesma escolha”.

“O meu mais velho disse que isso é injusto e que ao invés de dar o dinheiro para minha filha eu deveria criar um fundo estudantil para meus netos! Eu disse a ele que de forma alguma farei isso. Os filhos deles são responsabilidade deles, não minha”.

“Eu amo meus netos de todo coração, mas não acho que meus filhos tenham que depender de minha para a criação de seus filhos. Eles estão magoados conosco e nos acusando de mimar a irmã deles e escolher favoritos. Estamos errados?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, o dinheiro e a decisão é dele e não dos filhos.

“O dinheiro é seu, a decisão é sua. Você pode tentar achar alguma alternativa intermediária para agradar a todos”, comentou uma pessoa.

“Diga a seus filhos que a oferta se estende a eles caso queiram continuar estudando”, finalizou outra.