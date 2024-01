Revelações de comissários de bordo: código secreto que indica problemas no voo

Se você acha ruim ser chamado de Karen, imagine ser chamado de Philip. Um comissário de bordo está compartilhando um código que pode indicar que um passageiro está na lista negra da tripulação.

Segundo relatos, se você for rotulado como Philip, algo deu errado, e você provavelmente pode esperar um serviço ruim pelo resto do voo. O termo surgiu de 'PILP - Passenger I’d Like to Punch" (Passageiro Que Eu Gostaria de Socar)', mas evoluiu ao longo do tempo para algo um pouco mais sutil.

O comissário de bordo não identificado explicou que o termo Philip tem origens no desejo frustrado de socar um passageiro, mas ao longo do tempo tornou-se uma maneira mais discreta de indicar problemas com um passageiro.

Se durante o voo você ouvir a palavra Philip, é melhor manter o comportamento impecável. Uma das principais irritações dos comissários de bordo é o constante acionamento do botão de chamada para solicitar atenção para pedidos mínimos, como bebidas.

Os comissários também não apreciam que passageiros os filmem enquanto cumprem suas funções, garantindo que todos sigam as regras para manter a segurança a bordo.

Aviao-Interno-olivier89-Pixabay-1

olivier89 / Pixabay

Dicas para uma viagem tranquila

Evitar perturbações desnecessárias é a chave para uma viagem tranquila. Além disso, queixas constantes sobre o choro de um bebê podem incomodar a equipe da companhia aérea. Recomenda-se o uso de fones de ouvido com cancelamento de ruído para minimizar o impacto do barulho durante o voo.

Essa não é a primeira vez que o termo Philip surge como algo indesejado. Em setembro de 2022, um comissário de bordo já havia mencionado o acrônimo 'PILP', alertando os passageiros sobre as expectativas de chamadas de emergência.

"Se estamos no meio do serviço de bebidas ou jantar, a única vez em que você deve nos chamar é em uma emergência. Se está tudo bem, seja paciente. Somos rápidos em identificar quem são os Philips e serviremos você de acordo, então, tenha isso em mente se você é um acionador habitual do botão."

Essas revelações oferecem insights valiosos sobre como garantir uma experiência mais agradável durante os voos, evitando comportamentos que possam resultar em serviço abaixo do esperado.