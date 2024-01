Mulher paga extra para sentar ao lado do namorado em voo e comissária os separa por motivo polêmico

Um casal que esperava viajar junto em seu voo viveu uma situação polêmica, depois que uma comissária de bordo decidiu separá-los sem aviso prévio, em um incidente que os deixou furiosos. O caso se tornou viral e gerou um intenso debate nas redes sociais.

Kiran Kapoor viajou de férias com seu namorado e, quando pegaram um voo de volta para Nova York, onde moram, ela decidiu pagar um valor extra para poder sentar ao lado de seu parceiro.

A polêmica razão pela qual uma comissária separou o casal

“O meu namorado e eu tínhamos pago antecipadamente para selecionar os assentos e sentar um ao lado do outro”, relatou a jovem no TikTok, de acordo com o que foi registrado pela ‘La Vanguardia’.

No entanto, quando embarcaram no voo, perceberam que outra mulher estava ocupando o assento de Kiran.

"Esta mulher havia exigido às comissárias de bordo que trocassem o assento dela (localizado em outra fileira) pelo meu para que ela pudesse ficar ao lado de seu filho pequeno (na minha fileira)", expressou a jovem.

Reclamação da jovem (Captura TikTok @venttokiran)

"Então, uma das comissárias de bordo cumpriu isso e nem me consultou a respeito", alegou Kapoor, que teve que viajar no assento da outra passageira e sem poder ir junto com seu namorado.

É importante mencionar que o Departamento de Transporte dos Estados Unidos exige que as companhias aéreas sempre coloquem um pai ou uma mãe sentados ao lado de seu filho, se ele tiver menos de 13 anos, sem cobrar taxas extras.

No entanto, Kiran afirmou que este caso em particular era diferente, afirmando que "o pai do menino já estava sentado ao lado dele, mas a mãe da criança queria estar com eles na mesma fileira e por isso exigiu meu assento".

Por esse motivo, a jovem considera injusta a ação da comissária de bordo. "Não foi culpa dessa família e do seu filho. Eu os entendo, eles queriam sentar juntos, é claro. No entanto, a questão é que ninguém me perguntou se eu queria ou não trocar de assento. E eu tinha pago um extra para ficar ao lado do meu namorado", concluiu.

O caso se tornou viral e gerou debate nas redes. Vários apoiaram a jovem, outros indicaram que ela deveria processar a companhia aérea e um em particular perguntou: "Por que você não se recusou a trocar de assento?"

“Como é que eu poderia ter me recusado se a mãe já estava sentada no meu assento antes de eu entrar no avião? Eu comuniquei a cada comissária de bordo e auxiliar de voo o que tinha acontecido e todos me ignoraram, se recusaram a me falar quando eu os confrontei”, respondeu Kapoor.