Ele foi reclamar direitos trabalhistas aos gritos e seu ex-chefe o atropelou

O caso ocorreu no município de Rioacha, Colômbia. Nas redes sociais, um vídeo foi viralizado onde um homem foi brutalmente atropelado nas proximidades de um restaurante. No clipe, é possível vê-lo segurando várias coisas em suas mãos e gritando em frente ao estabelecimento.

De acordo com as imagens, enquanto caminha de um lado para o outro, ele afirma que não foi paga sua rescisão contratual e que os turnos são muito exaustivos.

"Colocam os trabalhadores para trabalhar mais de 13 horas e não querem me pagar minha rescisão. Desgraçados", grita o homem com indignação enquanto aponta para o restaurante. Do outro lado da rua, um espectador grava entre risos, mas não espera o que acontecerá em alguns segundos.

Enquanto o ex-funcionário reivindicava seus direitos trabalhistas, ele caminhou e se aproximou da porta do estabelecimento. Nesse momento, um carro pequeno chegou, atravessou a rua e o atropelou brutalmente. O impacto foi tão forte que na gravação é possível observar como ele dá voltas no ar e cai no chão.

Momento en que fue atropellado el extrabajador. Imagen: @petrogustavo

De acordo com meios de comunicação locais, o golpe, aparentemente, não foi grave, pois em questão de segundos o homem se levanta do chão, enquanto o motorista, que seria seu chefe de acordo com a denúncia, desceu do carro para persegui-lo. Ele começou a fugir e a gravação foi interrompida.

O clipe chegou até o presidente da nação, Gustavo Petro, que se pronunciou sobre o ato repugnante com o ex-funcionário do estabelecimento e ordenou investigar o ocorrido.

“Solicito ao Ministério Público da Colômbia e ao Ministério do Trabalho que investiguem esta tentativa de homicídio e ao ministério a falta de pagamento dos direitos trabalhistas deste trabalhador ferido por exigir seus direitos em Riohacha, Guajira”, expressou em sua conta oficial de X (o antigo Twittter).