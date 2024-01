Argentina poderá ficar de fora da Copa América devido à proposta de Javier Milei

Uma proposta do presidente da Argentina, Javier Milei, gerou um alerta na Associação de Futebol Argentino (AFA) e na Seleção de futebol do país, pois poderá levar a uma sanção por parte da FIFA e da Conmebol.

A proposta de Milei busca que os clubes de futebol se tornem Sociedades Anônimas Desportivas (SAD), de acordo com o estabelecido em um Decreto de Necessidade Urgente (DNU). Essa medida tem preocupado a Confederação Argentina de Desportos (CAD), que apresentou um recurso para suspender cautelarmente as medidas do DNU.

A CAD argumenta que a proposta do governo viola a autonomia das Associações Civis Desportivas, o que poderia ter consequências graves para o futebol argentino. Adverte que, se continuar com o decreto, a Argentina poderia ser sancionada, colocando em risco sua participação na próxima Copa América e nos Jogos Olímpicos de Paris.

A Confederação destaca que a intervenção do Governo em assuntos esportivos vai contra a lei e que isso poderia acarretar penalidades severas por parte da FIFA, que proíbe a interferência governamental em assuntos relacionados às entidades esportivas.

A AFA proibiu a transformação dos clubes em SAD, mas existe o risco de conflitos legais entre as decisões dos associados e as imposições do Poder Executivo.

A Argentina, atual campeã mundial e defensora do título na Copa América, poderia enfrentar consequências sérias se a proposta de Milei seguir adiante. A situação é reminiscente de casos anteriores, como o da Confederação Brasileira de Futebol, que esteve em risco de sanção por intervenção estatal.

A Copa América 2024 está programada para começar em 20 de junho e se estender até 14 de julho nos Estados Unidos. A seleção argentina está no Grupo A junto com Peru, Chile e o vencedor do playoff entre Trinidad e Tobago e Canadá. No entanto, a incerteza em relação à sua participação pode levar a mudanças na composição dos grupos.