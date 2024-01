Amor pela natureza seria hereditário

Apesar da atual crise ambiental em todo o mundo, milhões de pessoas amam a natureza e tentam protegê-la, e um estudo recente sugere que essa ‘biofilia’ pode ser hereditária.

Os efeitos benéficos da natureza para o ser humano são amplamente reconhecidos. Em ambientes urbanos, pesquisas indicam que árvores e áreas verdes aumentam significativamente o bem-estar. No entanto, a causa dessa tendência biofílica é objeto de debate entre especialistas.

Investigadores da Universidade de Gotemburgo e da Universidade Sueca de Ciências Agrícolas descobriram que os humanos têm uma visão positiva da natureza porque é uma atitude que aprendemos ao crescer e também é algo com o qual nascemos.

"Há alguns estudos recentes que apoiam uma 'biofilia' atualizada, ou seja, que a resposta à natureza é devida tanto a fatores genéticos como à influência do ambiente", explica Bengt Gunnarsson, professor emérito de Ciências Ambientais da Universidade de Gotemburgo e autor da pesquisa, ao Metro.

Os investigadores analisaram vários estudos neste campo que examinam tanto os fatores inatos como o que os indivíduos experimentam ao longo da vida, principalmente quando são crianças. Num novo trabalho, concluem que tanto a herança como o ambiente influenciam a atitude de um indivíduo em relação à natureza, mas que uma ampla gama de fatores também influencia como o amor pela natureza se expressa.

"Conseguimos determinar que muitas pessoas têm uma experiência positiva inconsciente da natureza", afirma Bengt Gunnarsson.

E acrescentou: "Mas a hipótese da biofilia deve ser modificada para vincular a variação nas relações dos indivíduos com a natureza a uma interação entre a herança e a influência ambiental".

O cientista afirmou que a natureza pode significar coisas completamente diferentes para cada pessoa. Alguns gostam de parques com grama e árvores plantadas, enquanto outros preferem estar na natureza bruta.

Os investigadores acreditam que esta variação também é determinada tanto pela herança genética como pelo ambiente.

"Por isso, é importante não padronizar a natureza ao planejar o verde de nossas vilas e cidades", comenta Marcus Hedblom, pesquisador da SLU e coautor do artigo.

E concluiu: "Não devemos substituir a vegetação selvagem por um parque e dar como certo que será bom para todos".

Benefícios da natureza urbana

O planejamento urbano costuma adotar a densificação em prol da sustentabilidade.

Os estudos correlacionam parques urbanos e áreas verdes com maior atividade física e alívio do estresse.

O verde da cidade desempenha um papel vital na purificação do ar e fornece sombra, especialmente nos dias quentes.

"Parece que a interação com a natureza durante a infância é significativa para a relação das pessoas com a natureza quando adultas."

Bengt Gunnarsson, professor emérito de Ciências Ambientais da Universidade de Gotemburgo.

Entrevista

Bengt Gunnarsson

Professor emérito de Ciências Ambientais da Universidade de Gotemburgo e autor da pesquisa

P: Como é que surgiu a ideia de estudar a relação entre herança e ambiente?

- O renomado biólogo E. O. Wilson sugeriu que a ‘biofilia’ (ou seja, a resposta humana positiva à natureza) era uma tendência inata. No entanto, a maioria dos estudos que examinam o impacto da natureza no ser humano parte do pressuposto de que este é influenciado por fatores ambientais, como aprendizado e contexto cultural. Por isso, queríamos estudar se essa suposição está correta.

P: De que formas diferentes pode surgir o amor pela natureza nos seres humanos?

- Em geral, a maioria das características quantitativas dos seres humanos (conhecidas como ‘traços’, como altura, pressão arterial, velocidade de corrida etc.) são regidas por uma interação entre hereditariedade e ambiente. Acreditamos firmemente que essa interação também governa a resposta à natureza. Alguns estudos recentes apoiam uma ‘biofilia’ atualizada, ou seja, que a resposta à natureza é devida tanto a fatores genéticos quanto à influência do ambiente.

P: Como a herança influencia o amor pela natureza?

- Existe apenas um estudo sobre esse tema. Uma pesquisa sobre a ‘orientação para a natureza’ das pessoas (um construto psicológico sobre a relação de um indivíduo com a natureza) comparou gêmeos idênticos e não idênticos. Os resultados revelaram que os gêmeos idênticos eram mais parecidos entre si do que os não idênticos. Isso sugere um componente genético. Por exemplo, os indivíduos podem inconscientemente ver a natureza como mais ou menos benévola.

P: Como o ambiente influencia na biofilia?

- Existem múltiplos estudos psicológicos sobre esse tema. A relação com a natureza costuma ser influenciada por contextos sociais e culturais. Por exemplo, pessoas de diferentes culturas podem responder de forma diferente a um tipo específico de natureza. No entanto, parece que a interação com a natureza durante a infância é significativa para a relação das pessoas com a natureza na idade adulta.

P: A natureza urbana traz vários benefícios para a cidade.

- Há muitas evidências de que a natureza urbana é muito importante para a saúde pública nas grandes cidades. Vários estudos mostram que visitar um espaço verde urbano está associado à redução do estresse e promove a saúde mental. As áreas verdes recreativas também incentivam a atividade física. No entanto, as preferências individuais abrangem uma ampla gama. Portanto, os urbanistas devem oferecer às pessoas uma variedade considerável em termos de tamanho, configuração e biodiversidade dos espaços verdes urbanos. Uma estratégia de gestão desse tipo poderia otimizar os benefícios para a saúde dos habitantes das cidades.