Amabilidade nas alturas: estranha gentileza surpreende mãe viajando com bebê

Em meio a incidentes comuns em voos, uma mãe teve uma experiência surpreendente, descobrindo que as alturas podem ser amigáveis. A gentileza de uma estranha durante um voo de Cabo San Lucas para Newark se tornou viral.

Kelly Levine, 32 anos, de Garden City, Nova York, viajava para o México com sua filha de 5 meses, Romey, preocupada com a longa viagem e como manter a bebê ocupada. No voo de volta, uma passageira, Meegan Rubin, 49 anos, surpreendeu a todos com um gesto que se tornou viral.

Rubin, uma empreendedora de Villanova, Pensilvânia, estava fazendo crochê para relaxar durante o voo. Romey ficou hipnotizada observando-a. Rubin, que aprendeu a fazer crochê durante a pandemia, decidiu criar algo especial para Romey antes do pouso em Newark.

Um presente inesperado

Antes do avião tocar o solo, Rubin presenteou Levine com um gorro de lã italiano, feito em tempo recorde. Emocionada, Levine compartilhou a história no TikTok, alcançando mais de 7 milhões de visualizações.

A postagem, que destaca fotos de Rubin crochê ao lado de Levine segurando Romey, menciona o pequeno negócio de Rubin, Crochet Obey, que agora recebeu muitos pedidos.

Essa não é a primeira vez que Rubin presenteia desconhecidos. Ela já fez presentes para garçons e motoristas de Uber. Rubin e Levine trocaram contatos, tornando-se amigas. Levine expressou otimismo em relação a futuras viagens com Romey.

"Para alguém ser tão gentil, acomodativa e generosa, nos fez sentir muito melhor sobre viajar no futuro," disse Levine. "Você nunca sabe com quem vai se sentar. Ela foi um anjo."