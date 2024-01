Veneza reduz o número de turistas permitidos e proíbe uso de alto-falantes

Veneza, na Itália, decidiu reduzir o número de pessoas nos grupos acompanhados por guias turísticos para 25 membros, ou seja, a metade dos passageiros de um ônibus turístico, para a visita ao centro histórico da cidade e às ilhas de Murano, Burano e Torcello, de acordo com a imprensa local.

Também será proibido o uso de alto-falantes que possam causar confusão e incômodos. A medida, que terá que passar pela Câmara Municipal para ser definitivamente aprovada, entrará em vigor em 1º de junho de 2024.

Essa decisão foi tomada com base na última reunião do ano passado (30 de dezembro), na qual foi aprovada uma resolução que modifica o Regulamento de Polícia Urbana e Segurança e também adiciona um artigo com a intenção de “limitar o número de pessoas” que integram os grupos acompanhados por guias turísticos.

Para a conselheira de Segurança Elisabetta Pesce trata-se de uma medida importante destinada a melhorar a gestão dos grupos organizados no centro histórico e que também promove o turismo sustentável, garantindo a proteção e a segurança da cidade.

Por outro lado, o secretário de Turismo, Simone Venturini, destacou que, após muito tempo, “é uma medida destinada a melhorar e gerenciar melhor o turismo em Veneza, garantindo um maior equilíbrio entre as necessidades daqueles que vivem na cidade, independentemente de serem residentes ou trabalhadores, e também de todas as pessoas que a visitam a cada ano”.

"Esta medida é o resultado de uma série de negociações e debates com categorias e operadores do setor", acrescentou Venturini.

Veneza recebe cerca de 30 milhões de turistas por ano e mais de 2/3 deles passam apenas um dia na cidade, pois ela possui uma área de 414 quilômetros quadrados e 257 deles são cobertos por água.