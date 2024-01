Pai exige que a filha entregue parte de seu novo computador para o irmão mais novo

Um pai buscou apoio no Reddit depois de obrigar a filha mais velha a ceder a nova placa de vídeo de seu computador para o filho mais novo, fruto de seu casamento atual, que queria melhorar seus equipamentos para poder jogar com tranquilidade. Segundo ele, como a filha mora em sua casa sem pagar aluguel ou ajudar com as contas, foi a única atitude possível de ser tomada.

Sem se identificar, o pai conta que sua filha mais velha tem 24 anos e ainda mora em sua casa por conta da proximidade entre o local e a faculdade em que a jovem trabalha como pesquisadora. Por conta disso, ele nunca se preocupou em cobrar um aluguel da filha ou pedir ajuda com as despesas de casa.

No local também moram sua atual esposa e seu filho de 15 anos, fruto do relacionamento atual e meio-irmão da filha mais velha.

“Como ela não paga aluguel, tem todo o valor da bolsa de pesquisa e ainda a herança deixada pela mãe dela, que faleceu quando ela tinha 16 anos”.

“Meu filho já estava me pedindo uma nova placa de vídeo para seu computador, pois ele joga bastante e a placa atual não estava funcionando adequadamente com o monitor. Ele entende bem dessas coisas então me explicou que o novo computador da minha filha, comprado por ela recentemente, tem duas placas de vídeo sendo que uma delas fica sem uso porque ela tem apenas um monitor”, conta o pai.

Ele tomou uma atitude

Segundo o homem, seu filho explicou que como a irmã “não usa” a nova placa de vídeo ela poderia trocar com sua placa antiga, o que supriria suas necessidades sem ele precisar gastar dinheiro com isso. Após saber dessa informação, o pai prontamente tomou uma decisão.

“Exigi que minha filha trocasse a placa de vídeo nova com a do irmão. Já que ela não paga aluguel ou contas, ela deveria ceder a placa. Ela ficou relutante e mentiu dizendo que usa a placa mesmo sem ter um monitor ligado nela. Segundo ela, a placa nova tornava as coisas mais fáceis para ela, já que podia usar o computador para pesquisas quando não estava no laboratório”.

“Desde que a troca aconteceu ela está agindo de forma estranha comigo. Eu entendo que ela comprou, mas a placa veio com o computador e não estava em uso, então ela deveria dar a placa para quem realmente fosse usar”, finaliza o pai.

No entanto, os usuários rapidamente a alertaram de que além de sua atitude ser errada, o filho passou a perna na irmã.

“Você deveria se envergonhar de fazer isso. Seu filho queria uma placa de vídeo nova e você achou certo tomar a da sua filha, que ela comprou com o esforço dela, apenas porque você não cobra um aluguel para ela morar em sua casa”, comentou uma pessoa.

“Eu tenho a mesma placa de vídeo que seu filho tinha e consigo jogar todos os jogos mais atuais. O argumento do seu filho é uma mentira e ele te passou a perna. Foi uma forma de falar com alguém que não entende do assunto para conseguir o que ele queria sem o mínimo esforço”, finalizou outra.