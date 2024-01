O tempero? Gravam ratos em panela de barraca de comida de rua

Gravam rato em panela de barraca de comida

Os quiosques de comida são lugares onde milhares de pessoas vão para ter uma refeição equilibrada e nutritiva. Para evitar qualquer tipo de doença ou contágio, existem organizações governamentais responsáveis por monitorar os estabelecimentos e validar que eles estejam limpos e que os produtos oferecidos não coloquem em risco a saúde de algum cliente. Mas todos os estabelecimentos cumprem as normas?

Nas últimas horas, começou a se popularizar, através das redes sociais, a gravação em que é possível ver um grupo de ratos correndo sobre as panelas de uma barraca de rua. No vídeo, com apenas 16 segundos, é possível ver como mais de cinco roedores entram nos objetos utilizados para a preparação dos alimentos.

¿Cuál será el ingrediente secreto? pic.twitter.com/whe1nrZIOW — Mundo Mágico (@Mundo_MagicoMX) January 1, 2024

As pessoas que estavam no local permitiam que os ratos comessem e andassem por toda a cozinha. A pessoa que postou as imagens fez a seguinte pergunta: “qual será o ingrediente secreto?”. Os internautas não puderam deixar de comparar o incidente com o filme ‘Ratatouille’, onde um roedor realiza seu sonho de se tornar um chef.

Além disso, alguns usuários afirmaram que os fatos ocorreram em algum lugar da Índia onde, de acordo com diversos portais, existe um templo chamado Karni Mata, onde vivem.

“Qual lugar do mundo é ??? Para evitá-lo para sempre na agenda”, “Quem em sã consciência paga para ir à Índia?”, “Que falta de higiene cozinhar descalço” ou “É o templo sagrado de Karni Mata (o templo dos ratos) na Índia”, são alguns dos comentários que podem ser lidos no vídeo que já ultrapassou um milhão de visualizações na rede social de Elon Musk, o X, antigo Twitter.