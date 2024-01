Modelo anuncia que engravidou “por acidente” após gravar vídeo para OnlyFans

Muitas pessoas gostam de fazer planos para o Ano Novo depois que o relógio marca o fim de 31 de dezembro. No entanto, a estrela de conteúdo adulto Tasha Paige não esperava estar grávida no início de 2024, mas isso foi exatamente o que aconteceu depois que a modelo australiana fez um teste de gravidez.

A jovem modelo de 23 anos recorreu ao seu perfil do TikTok para revelar que ficou grávida enquanto gravava uma cena sexual para o OnlyFans, e os fãs ficaram completamente surpresos e em crise quando o vídeo se tornou viral.

Através do TikTok, a estrela do OnlyFans comentou com seus milhares de fãs enquanto segurava um teste de gravidez: “estou grávida. Feliz Ano Novo”. Em seguida, ela acrescentou: “rudo se encaixou... Tudo me alcançou. E sabe de uma coisa, é por isso que meus seios têm doído tanto e estão crescendo, então tudo faz sentido agora”.

Tasha, de Queensland, ainda não revelou a identidade do pai aos seus fãs. E, certamente, ela deixou mais perguntas do que respostas.

Sua história se tornou viral no TikTok

Seus mais de 276 mil seguidores se manifestaram deixando milhares de comentários com perguntas e dúvidas sobre sua situação de gravidez:

"Meu Deus, você está mesmo ficando com isso?" Outro acrescentou: "Precisamos de mais informações, você nos deixou em suspense". Um terceiro disse: "Preciso de uma atualização o mais rápido possível". Enquanto um quarto perguntou: "O que você vai fazer?", "Lembre-se de que depende de você o que você faz e você será apoiado, não importa sua escolha, amamos você", "Você vai ficar com isso? Se quiser, deveria fazer isso. Faça o que quiser, não o que os outros dizem", "QUEM É O PAI DO BEBÊ?", foram algumas das reações geradas pelo vídeo.

A notícia de sua gravidez chega depois que Tasha ocupou as manchetes do mês passado. Ela revelou que um estranho a estava levando para o exterior para produzir conteúdo mais picante para seu perfil no OnlyFans.