Ginasta sofre grave acidente e morre durante show de circo na Índia

O circo é uma das atrações mais antigas. Apesar do passar dos anos, as pessoas continuam indo às tendas para se maravilhar com os atos de todos os participantes, que chegam a arriscar suas vidas para ver sorrisos e ouvir aplausos.

Os artistas de circo mantêm-se em constante treinamento para evitar erros durante a apresentação do espetáculo. Infelizmente, imprevistos sempre acontecem, como o que ocorreu com uma ginasta durante sua performance em um circo: a mulher acidentalmente se enforcou.

Um dos presentes gravou os segundos anteriores à tragédia, onde é possível ver como a especialista se movia em uma corda. Ao realizar os movimentos cotidianos, a agora falecida fez uma manobra errada que lhe custou a vida. Os presentes não sabiam se o que testemunhavam fazia parte do show, mas os colegas da mulher sabiam que algo não estava certo e correram para ajudá-la, mas já era tarde demais.

De acordo com os primeiros relatórios, os eventos ocorreram em um circo na Índia, mas a gravação dos eventos se tornou muito popular em todo o mundo através do X, a rede social de Elon Musk anteriormente conhecida como Twitter. Até agora, as imagens têm mais de três milhões de reproduções, onde se pode ler mensagens como “Se fosse asfixia, teria avisado antes, foi quebra de pescoço, não há nada a fazer”, “Me choca que ninguém tenha ficado chocado ou reagido” ou “Por que ainda existem circos, são o lugar mais sombrio do mundo”.