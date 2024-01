Especialistas revelam verdade suja: 'roupas de fora são nojentas para usar dentro'

Usar suas roupas 'de fora' dentro de casa pode ser mais controverso do que você imagina. A divisão entre as 'roupas de dentro' e 'roupas de fora' é real para muitas pessoas, mas será que isso tem impacto na saúde?

Algumas pessoas são muito específicas quanto à limpeza e insistem em diferenciar entre suas roupas 'de dentro" e 'de fora', chegando até mesmo a evitar sentar-se até trocar de roupa quando chegam da rua. A questão que surge é se as roupas usadas em locais públicos representam uma ameaça séria à saúde se continuarem sendo usadas em ambientes internos.

Especialistas indicam que as roupas usadas em público devem ser lavadas regularmente, mas usar essas roupas dentro de casa não representa uma ameaça significativa à saúde. Charles Gerba, microbiologista da Universidade do Arizona, sugere a limpeza semanal para roupas de uso público, especialmente casacos de inverno que podem acumular vírus e bactérias.

Lavanderia-Rafael-Gonzales-Pexels

Rafael Gonzales / Pexels

Dicas para manter a limpeza

Gerba recomenda lavar as roupas na água mais quente possível ou, se o tempo for limitado, colocá-las na secadora por 45 minutos. Se não for possível, passar um lenço desinfetante nas roupas é uma alternativa. No entanto, a higiene pessoal, como lavar as mãos ao chegar em casa, é mais eficaz na prevenção de doenças.

O Dr. Ian Lipkin, professor de epidemiologia na Escola de Saúde Pública Mailman da Universidade Columbia, destaca a importância de evitar superfícies sujas em locais públicos. Ele sugere o uso de luvas ou cotovelos ao tocar em superfícies compartilhadas, considerando a presença de bactérias e vírus.

Este conselho torna-se ainda mais crucial durante a temporada de gripes e resfriados, especialmente em áreas de alto risco, como relatado recentemente na cidade de Nova York.

Em resumo, enquanto a limpeza das roupas é essencial, manter práticas de higiene pessoal e evitar superfícies contaminadas são medidas mais eficazes na proteção contra doenças, especialmente em tempos de alta incidência de infecções respiratórias.