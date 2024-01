Ele exigiu parte da herança da cunhada e a resposta dela foi direta e definitiva

Ações geram reações e para uma mulher que buscou apoio no Reddit isso deveria ser algo óbvio. Em seu relato, ela conta exatamente como precisou explicar para seu cunhado que as atitudes dele o colocaram na situação em que ele se encontra hoje.

Sem se identificar, ela conta que se viu em uma situação um tanto quanto delicada envolvendo o companheiro da irmã de seu marido, que a culpou por não ter recebido parte da herança deixada pelo sogro.

“Meu marido e eu somos casados há 5 anos e um ano depois de nos casarmos a mãe dele faleceu. Quando isso aconteceu eu comentei com ele que poderíamos chamar o pai dele para morar conosco, ou sugerir que a irmã dele fizesse isso”.

“Conversamos com ela e o marido dela, que vou chamar de Arthur, foi completamente contra a ideia. Ele disse que não tinha espaço em sua casa para recebê-lo e que o quarto extra era apenas para hóspedes. Ele começou a insistir em colocar nosso sogro em uma casa de repouso e eu perguntei se por eles poderíamos convidá-lo para morar conosco. Eles concordaram”.

“Quando convidamos meu sogro para morar com a gente ele não aceitou nossa oferta, mas quando demos a notícia do nascimento de seu neto ele rapidamente mudou de ideia depois de nos visitar e passar um tempo em nossa casa”.

“No último ano a saúde dele começou a declinar e eu fiquei ao seu lado em cada momento. O médico então deu a notícia de que ele tinha pouco tempo de vida e que deveria ficar ao lado da família. Ele estava morando com a gente há 3 anos nessa época e fizemos tudo o que era possível para seu conforto. Ele nos deixou há 2 semanas”.

O cunhado não aceitou a atitude do sogro

Diante do falecimento do sogro, a mulher conta que o testamento foi lido e surpreendeu a todos. O homem deixou valores para sua filha e para os dois filhos dela. Para o filho ele deixou uma quantia em dinheiro e um chalé de inverno, além de um fundo para o neto. No entanto, ele surpreendeu a todos ao deixar uma boa quantia em dinheiro para a nora acompanhada de uma carta de agradecimento.

“Chorei quando lemos o testamento porque ele se mostrou extremamente grato pelo meu cuidado e apoio e disse que sentia como se eu fosse sua filha”, revela a mulher.

No entanto, ela não ficou surpresa quando recebeu uma ligação do cunhado reclamando da divisão da herança.

“Ele exigiu que eu dividisse o valor da herança com ele e falou que tem direito a metade do valor que recebi já que está casado com a irmã do meu marido. Ele também falou que precisa de mais dinheiro por causa dos filhos. Eu falei que conversaria sobre isso com meu marido e na mesma hora ele começou a me ofender dizendo que isso era entre nós e que eu não precisava envolver meu marido”.

“Ele também foi reclamar com os primos do meu marido e um deles também passou a me criticar. Meu marido diz que eu preciso me lembrar que o pai dele queria que o dinheiro ficasse comigo, não com meu cunhado e nem com o primo dele. Estou cansada das ligações e mensagens e só queria paz”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela deve seguir como o sogro desejava e o cunhado dela precisa entender que o fato de ficar sem herança foi uma consequência de suas escolhas.

“Você não está errada. Seu sogro queria que o dinheiro fosse seu e não do seu cunhado”, comentou uma pessoa.

“Seu sogro deu a mesma quantia para você que deu aos filhos biológicos por causa de sua atitude de acolhê-lo e cuidar dele. Seu cunhado teve a mesma oportunidade, mas escolheu outra opção”, finalizou outra.