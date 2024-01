Casamento desastroso faz noiva decidir cortar relações com o irmão

Uma noiva desolada usou o Reddit para revelar em detalhes os motivos que a fizeram cortar relações com o irmão mais velho. Arrependida, ela revela que deveria ter sido mais firme ao dizer para os pais que não queria a presença do irmão em seu casamento.

Sem se identificar, a noiva conta que estava fazendo a publicação apenas alguns dias depois do casamento, que teve momentos difíceis envolvendo a organização da celebração e a presença de seu irmão.

“Ele tem 33 anos e ainda vive na casa dos meus pais porque não consegue parar em um emprego. Ele é alcóolatra e um eterno festeiro, ignorante e egoísta. Meu pai e meus irmãos moram no México e quando avisei minha mãe sobre o casamento disse a ela que não queria meu irmão aqui, o que a fez ficar completamente dramática”.

“Ela disse que seria um caminho sem volta e que ele também era filho dela e nós deveríamos ser amigos. Aquela coisa de família. Acontece que muita coisa saiu errado em meu casamento por causa dele”, revela a noiva.

Ela gostaria de voltar atrás

A noiva então listou em detalhes as atitudes do irmão que colocaram todo o casamento em um estado de alerta. Aparentemente, tudo começou antes mesmo da celebração ter início.

“Enquanto as pessoas estavam sentadas aguardando o casamento ele derrubou um dos bancos em cima do próprio pé e fez uma grande cena. Ficou irritado e entrou para dormir em um sofá. Meu pai contou que ele passou a noite acordado bebendo, depois gritou com ele e o mandou se arrumar no hotel”.

“Durante a cerimônia, meu marido ficou emocionado e meu irmão começou a gritar para ele não chorar, tudo isso enquanto ele esqueceu que estava com o pé machucado e deixou de mancar”.

“Na festa ele ficou irritado por não receber shots de bebidas e tentou forçar uma das minhas amigas a sair com ele. Depois foi para o hotel em que eu e meu marido ficamos, ele estava à espera dos drinks depois da festa e conseguiu comprar uma grande briga comigo”.

Magoada por tudo ter ocorrido no dia de seu casamento, a noiva decidiu conversar com seus pais e explicou os motivos pelos quais não quer ter um relacionamento com o irmão, que afirmou também não querer contato com ela.

Finalizando seu relato, a noiva ganhou a simpatia dos demais leitores ao pedir a todos que não sigam seu exemplo e que fiquem firmes em suas decisões.

“Seus pais precisam entender que a atitude deles está validando os erros de seu irmão”, comentou uma pessoa.

“Fico feliz que mesmo depois de tudo você ficou firme e decidiu colocar alguns limites, isso pode ser muito difícil para pessoas presas aos ideais de família”, finalizou outra.