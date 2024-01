As 3 profecias mais impactantes e assustadoras de Nostradamus para 2024

Com o início do ano de 2024, muitas pessoas fazem um balanço do ano anterior e do que ficou por fazer, mas também é o momento ideal para criar incerteza e curiosidade sobre o que o ano reserva.

Nostradamus: as 3 grandes profecias mais impactantes

Nesse sentido, surge uma pergunta muito importante: o que reserva o ano de 2024? E é o momento perfeito para astrólogos, videntes e tarólogos arriscarem suas previsões. Por isso, se falamos de previsões importantes, é impossível não pensar em alguém que, há 500 anos, tem influenciado o rumo da história com suas profecias. Estamos falando do grande Nostradamus.

Nostradamus Getty Images

O filósofo, astrônomo e astrólogo francês é amplamente conhecido pelos acertados prognósticos que deixou escritos em seu livro ‘Les Prophéties’.

A renúncia do Rei da Inglaterra: Em uma das quadras escritas por Nostradamus que foram analisadas por especialistas, lê-se “expulsão forçada” do “Rei das Ilhas”. Embora não se refira a um rei em particular, acredita-se que se trata da renúncia de Charles III da Inglaterra.

O astrólogo também prevê fomes e mais fenômenos extremos

Catástrofes climáticas: longas secas, preocupantes inundações, frios intensos e calor insuportável. A crise climática é evidente e notória. No entanto, Nostradamus prevê que a situação irá piorar. “A terra seca ficará ainda mais seca e haverá grandes inundações quando isso acontecer”, escreveu de acordo com um artigo do ‘New York Post’.

Possível terceira guerra mundial: Nostradamus visualizou um combate e uma grande batalha naval, especificamente falando sobre “adversário vermelho pálido de medo, aterrorizando o grande Oceano”. Seus escritos sustentam que esse “adversário vermelho” poderia ser a China devido à cor em sua bandeira. Quanto ao conflito naval, isso poderia ser desencadeado pelas grandes tensões entre a China e a ilha de Taiwan.