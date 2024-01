Revelado truque para cozinhar brócolis

Cozinhar brócolis, uma tarefa aparentemente simples, revelou-se mais fácil do que as pessoas imaginavam. Um truque simples está mudando a forma como o vegetal é preparado, sendo considerado um 'game changer' pelos fãs.

O segredo, compartilhado por um usuário do TikTok chamado Sidney, sugere que o brócolis não deve ser cortado antes de ser fervido ou cozido a vapor.

Ao colocar o brócolis inteiro na água fervente, com os floretes para baixo, e depois retirá-lo após dez minutos, ele mostrou como é fácil cortar todos os floretes de uma vez, enquanto ainda estão macios.

A descoberta surpreendeu muitos, com comentários como "isso facilitou muito a minha vida" e "fui para a escola de culinária e não sabia disso!" Outro usuário recomendou aproveitar o talo do brócolis, destacando sua maior nutrição em comparação com os floretes.

Aplicado por especialistas

O truque não é apenas uma novidade do TikTok. Chefs, como o da MyRealFood, um aplicativo de receitas, também endossaram a técnica, enfatizando que submergir a cabeça do brócolis em água fervente permite cortá-lo de forma fácil e rápida.

Além disso, esse não é o único truque culinário revelado recentemente. Outra dica, compartilhada por uma mãe e influenciadora nas redes sociais, sugere uma maneira mais fácil de escorrer macarrão. Cobrindo a panela com um escorredor, ela demonstrou como a água é drenada facilmente, mantendo todos os ingredientes dentro da panela.

Agora, com essas dicas simples, cozinhar vegetais como o brócolis pode ser mais eficiente e surpreendente do que se pensava.