Noiva é surpreendida ao descobrir que criança irá ao seu casamento usando uma fantasia

Uma noiva decidiu desabafar no Facebook depois de descobrir os planos de uma de suas convidadas para a roupa que o filho usará em seu casamento. Segundo a publicação, que acabou sendo compartilhada no Reddit, a mãe da criança também exigiu que as peças de centro de mesa sejam alteradas, pois o “ilustre convidado mirim detesta balões”.

Com a identificação da noiva borrada, a imagem do desabafo foi compartilhada por uma das convidadas do casamento, que marcou a publicação como sendo um caso de “convidados rudes”.

No texto, a noiva pede por ajuda por não saber como lidar já que a revelação dos trajes da criança foi feita faltando apenas 8 dias para seu casamento.

“Preciso de ajuda! Uma criança virá para meu casamento e eu acabei de descobrir que ela usará uma fantasia de leão. Ela se recusa a usar roupas normais”.

“Não quero parecer uma idiota, mas eu não quero isso! Todos foram avisados para usar roupas esporte fino e não quero as pessoas olhando para as fotos e comentando que tinha alguém vestindo uma fantasia de leão no meu casamento quando o foco deveria ser em mim e no meu futuro marido”, desabafou a noiva.

Ela tentou contornar a situação

Na expectativa de chegar a um acordo com a mãe da criança, a noiva decidiu permitir que a criança use a fantasia de leão durante a recepção do casamento, já que será uma festa e crianças serão permitidas no local. No entanto, ela pediu para que a criança reconsidere sua escolha para a cerimônia.

“A criança não tem questões mentais para justificar o uso da roupa, é apenas mimada! Eu estou fazendo o possível para acomodar as necessidades de todos, mesmo sendo meu dia, mas isso já passou dos limites”.

“Não é um casamento de gala, mas eu enviei os convites há 1 ano e neles está claro que é um casamento com trajes esporte fino! É minha vez de ser egoísta”, finaliza a noiva.

Em pouco tempo, diversas sugestões divertidas, e um pouco ácidas, foram dadas pelos leitores do tópico, que compartilharam suas opiniões.

“Diga para a mãe da criança que a entrada de animais não será permitida na celebração”, sugeriu uma pessoa.

“Envie uma mensagem para a mãe dizendo que espera que ela faça a criança usar roupas adequadas no casamento e que caso ela não siga o código de vestimenta será impedida de entrar no local da celebração”, finalizou outra.