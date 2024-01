Britânicos preferem discutir finanças e saúde mental do que falar sobre demência

Uma pesquisa revelou que britânicos preferem abordar temas como finanças (31%), problemas de relacionamento (23%) e saúde mental em geral (24%), em vez de discutir a possibilidade de demência. O estudo destaca que quase 3/4 dos adultos se sentem mal informados sobre a condição, e sete em cada dez acreditam que não é discutida o suficiente na sociedade.

O estudo, com 2 mil participantes, destaca que 80% dos entrevistados consideram a demência mal compreendida, sendo o desconhecimento e o constrangimento fatores contribuintes. Mais de 2/3 (69%) acreditam que a demência ainda não é debatida o bastante, apesar de apenas um em cada cinco (21%) pensar que as discussões sobre a condição se tornaram mais comuns nos últimos anos.

O levantamento aponta lacunas no conhecimento sobre a demência, como a falta de consciência de que a condição pode alterar a personalidade (48%) e as preferências alimentares (89%). Seis em cada dez pessoas não sabem que aqueles que vivem com demência podem desenvolver falta de consciência social.

Idosa-triste-Kampus-Production-Pexels

Kampus Production / Pexels

A conversa sobre demência

A pesquisa foi encomendada pela Care UK, que lançou 'A Grande Conversa sobre Demência' para incentivar discussões mais frequentes sobre a condição. A Care UK realizará eventos públicos gratuitos para ajudar as comunidades locais a compreenderem melhor como viver bem com demência e oferecer um espaço seguro para o diálogo.

Suzanne Mumford, chefe de enfermagem, cuidados e demência da Care UK, afirmou: "enquanto muito foi feito para aumentar a conscientização sobre a demência, ainda há muitas coisas que as pessoas não sabem ou não se sentem confortáveis em discutir, especialmente quando se trata de como uma pessoa se comporta, muitas vezes ligado a uma mudança na percepção."

A pesquisa destaca a necessidade de uma conversa mais aberta e compreensiva sobre a demência para reduzir o estigma e criar uma comunidade de apoio. A Care UK convida as pessoas a participarem de eventos para saberem mais sobre a condição.