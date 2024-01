Apesar dos pedidos de seu pai, jovem se recusa a dividir herança com os ‘irmãos’

Uma jovem buscou por apoio no Reddit depois de precisar lidar com uma situação complicada envolvendo seu pai e seus “irmãos”. Segundo ela, o pai insiste em exigir parte da herança deixada por sua mãe e avós.

Sem se identificar, a jovem de 22 anos conta que recentemente perdeu sua mãe e avós em um acidente de carro, o que fez com que ela recebesse uma grande quantia em dinheiro como herança.

Seu pai, que se separou de sua mãe há 7 anos após ter um affair com uma colega de trabalho, soube da herança e decidiu exigir que ela entregue parte do valor para ele poder “criar com tranquilidade”, os filhos da nova esposa.

“Eu visitava meu pai durante as férias escolares, mas nunca me dei bem com sua nova família, composta pela mulher com quem ele traiu minha mãe e os filhos dela”.

“Agora que ele soube da herança que recebi da minha mãe e avós, meu pai está exigindo que eu divida os valores com ele e seus enteados. Ele foi demitido do emprego depois que o escândalo da traição estourou e agora luta para conseguir se manter em um emprego, o que o deixou em uma situação de vida complicada”, revela.

Ela está relutante em ajudar

Apesar da situação de seu pai, a jovem não tem planos para ajudá-lo com o dinheiro, visto que hoje ele vive um resultado de suas escolhas. Ela pensa em investir o valor em sua própria educação.

“Minha mãe pagou meus estudos universitários e eu planejo usar o dinheiro para continuar estudando e me aprimorando. Os enteados do meu pai completam 18 anos nos próximos meses e agora meu pai está dizendo que é injusto eles dependerem de empréstimos estudantis para a universidade”.

“Eu disse a ele que isso não é um problema meu e que não os vejo como parte da minha família. Esse dinheiro veio da minha mãe e avós que também não os viam como parte da família. Ele explodiu e passou a me chamar de ‘sem coração’. Além disso, a esposa dele está me mandou várias mensagens dizendo que preciso ajudar com o dinheiro, mas eu disse a ela para me deixar em paz”.

“Agora todos estão assediando meu namorado na esperança de que ele me faça mudar de ideia e as coisas estão extremamente desconfortáveis. Alguns amigos acham que eu deveria dar parte do valor para ajudá-los porque isso não fará diferença na soma final, mas eu não sei”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela deve buscar por apoio jurídico e seguir com sua decisão de não dividir o dinheiro.

“Procure a orientação de um advogado. O dinheiro é seu e você não deve nada a eles”, comentou uma pessoa.

“Você definitivamente não está errada! Sua mãe e seus avós não gostariam de dar o dinheiro deles para seu pai, ainda mais após ele trair sua mãe”, finalizou outra.