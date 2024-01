Tudo pelo prazer? Código levanta rumores sobre troca de casais em cruzeiro de luxo

Os passageiros do Ultimate World Cruise da Royal Caribbean podem estar navegando para além das águas, especulam usuários de redes sociais. Rumores de trocas de casais surgiram quando uma idosa, conhecida como Adita, compartilhou imagens de um símbolo suspeito em sua cabine, sugerindo um código secreto.

Adita, que iniciou recentemente uma conta no TikTok para documentar a jornada épica que partiu de Miami em 10 de dezembro, mostrou em um vídeo sua cabine, destacando uma imagem de um abacaxi em sua porta. Abacaxis, especialmente quando virados de cabeça para baixo, são símbolos discretos utilizados para indicar interesse e disponibilidade para troca de casais.

Após o vídeo atingir mais de 3,8 milhões de visualizações, Adita respondeu aos comentários afirmando que ela e seu marido não são praticantes de swinging. Contudo, ela brincou com os rumores ao usar uma camiseta amarela com uma estampa de abacaxi e exibir outros acessórios com o tema.

Swinging no Ano Novo?

Adita alimentou ainda mais as especulações ao postar um vídeo de uma festa de Ano Novo a bordo do navio com a legenda "Swinging into 2024!" (Entrando no balanço de 2024!). No entanto, ela afirmou em entrevista ao The Post que não são swingers, mas membros Pinnacle da Royal Caribbean, cujo símbolo é o abacaxi.

Apesar da negação de Adita, ela encontrou outro abacaxi invertido em uma porta, sugerindo que pode haver praticantes de swinging a bordo. O Ultimate World Cruise, realizado no navio Serenade of the Seas, visitará 60 países em mais de 240 dias, com tarifas a partir de US$ 53.999 por pessoa.

Enquanto Adita e Lee não são swingers, a atmosfera descontraída no cruzeiro proporciona espaço e tempo para quem busca diversão a bordo. O abacaxi, inicialmente um símbolo casual, gerou uma onda de especulações e brincadeiras, tornando-se uma parte inusitada da jornada luxuosa ao redor do mundo.