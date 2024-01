Revival Y2K: Gen Z traz de volta a tendência dos 'chunky highlights' e divide millennials

A nostalgia dos anos 2000 está de volta e, desta vez, atingiu os cabelos da Geração Z, que está ressuscitando a tendência dos 'chunky highlights'. A hashtag #ChunkyHighlights no TikTok acumula 207 milhões de visualizações, com jovens fashionistas exibindo o estilo ressurgido do início dos anos 2000.

James Earnshaw, colorista e estilista capilar no Reino Unido, confirma que a tendência tem crescido gradualmente e recentemente se tornou "muito mais popular." A TikToker Bridget Des Grange viralizou ao compartilhar um vídeo exibindo seus novos 'chunky highlights', e a moda foi rapidamente adotada por outros membros da Geração Z.

Os 'chunky highlights' estão de volta à medida que a Geração Z continua a reviver as tendências do início dos anos 2000, inspirando-se em ícones de estilo como Lindsay Lohan, Avril Lavigne e Jennifer Lopez. Influenciados pelas redes sociais, especialmente o TikTok, os jovens redescobrem elementos do estilo Y2K.

Dividindo opiniões entre gerações

Enquanto a Geração Z abraça entusiasticamente o retorno do estilo, alguns millennials não estão tão entusiasmados. Comentários nas redes sociais mostram a divisão de opiniões, com alguns expressando desagrado e outros incentivando a experimentação e diversão com a aparência.

Para muitos da Geração Z, a moda é uma expressão individual, e o retorno dos 'chunky highlights' é uma forma de quebrar a monotonia após a pandemia. A TikToker Izzy Gutierrez, por exemplo, recebeu feedback positivo de seus 4.5 milhões de seguidores após adotar a tendência.

Comentando sobre a tendência, Gutierrez destaca que, após a pandemia, houve uma onda de cores nude e simplicidade na moda, e agora é hora de mudanças. A Geração Z parece concordar, e como Des Grange enfatiza, "a vida é curta demais para não brincar e se divertir com sua aparência!".