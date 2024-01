Por que é muito importante limpar seus pincéis de maquiagem regularmente?

Pincéis de maquiagem, um item comum nas bolsas femininas, podem ser responsáveis por sérios problemas de pele, revelou o Dr. Sermed Mezher, médico e autor acadêmico de Londres. O vídeo viral em seu canal do YouTube destaca os riscos e acumulou 1.1 milhão de visualizações.

Dr. Mezher compartilhou um caso de uma paciente de 30 anos com uma erupção cutânea persistente que resistia a tratamentos convencionais. A causa? Seu pincel de maquiagem sujo. Os pincéis, quando não limpos regularmente, podem abrigar mais bactérias do que o assento do vaso sanitário, conforme um estudo da Spectrum Collections.

Uma amostra da erupção cutânea foi enviada para análise, revelando a presença de Pseudomonas, uma bactéria que geralmente afeta pessoas imunocomprometidas. O médico enfatizou a importância de limpar os pincéis para evitar problemas dermatológicos graves.

Recomendações de limpeza

Especialistas recomendam a limpeza dos pincéis pelo menos uma vez por semana. A maquiadora Jessica Payne aconselha a usar sabão neutro para garantir a eficácia. Nick Lujan, diretor global de arte e educação da Kevyn Aucoin, sugere o uso de limpadores de pincéis "secagem rápida" para remover produtos e manter a higiene.

Manter os pincéis de maquiagem limpos é essencial não apenas para a saúde da pele, mas também para evitar complicações dermatológicas. Limpar os pincéis regularmente é uma prática simples que pode evitar problemas sérios, garantindo que a beleza não comprometa a saúde.