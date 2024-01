Pai toma decisão radical ao ver as novas roupas da filha: ‘Vai devolver!’

O relato de um pai foi capaz de causar um grande debate no Reddit. Em tom de desabafo, o homem compartilhou os motivos pelos quais decidiu exigir que a filha de 16 anos devolva todas as peças de roupas compradas recentemente por ela.

Sem se identificar, o homem conta que a jovem teve o apoio da mãe para renovar suas roupas, no entanto as peças escolhidas por ela eram mais reveladoras do que ele imaginava, algo que ele considerou impróprio para uma adolescente.

“Eu estava passando pela casa e acabei dando de cara com minha filha usando um top e um shorts realmente curto. Questionei se ela pretendia sair daquela forma e ela concordou, mas eu fui firme e disse a ela que ela deveria trocar as roupas para algo mais apropriado. Depois perguntei quem tinha comprado aquelas peças e ela revelou que foi sua mãe”.

“Conversei com minha esposa sobre isso e disse a ela que não me senti confortável em ver minha filha usando roupas como aquelas. Nós discutimos e minha esposa falou que nossa filha já é grande o bastante par escolher as próprias roupas e que não tinha nada de errado com as que ela estava usando”.

Ele decidiu devolver as roupas

Após uma longa discussão o casal chegou ao acordo de que o melhor a fazer era devolver as roupas, algo que a adolescente não ficou feliz em saber.

“Ela disse que essas roupas estão na moda e que suas amigas usam roupas no mesmo estilo. Depois falou que sou o único que acredita que usar um croped é inapropriado. Eu fiquei firme e disse que independente de ser moda ou não, não é o tipo de roupa que quero minha filha usando em público”.

“Agora ela está me ignorando e eu me sinto u pouco culpado, mas não quero sacrificar meus princípios”, finaliza o homem.

Leia também: Nora expulsa sogra de casa após a mulher fazer uma estranha exigência

Para os usuários do Reddit, as atitudes do pai são controladoras e podem acabar tendo um efeito ruim no futuro.

“A maioria dos filhos que se afastam dos pais fazem isso por atitudes como a sua. Repense e escute um pouco mais sua filha, explique que roupas como essa tem o local e hora adequados para serem utilizadas”, comentou uma pessoa.

“Você está colocando seu relacionamento com sua filha em risco por causa de roupas”, finalizou outra.