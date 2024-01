Pai de jogador de futebol agride o goleiro adversário após entrada dura contra seu filho

Cesena vs Olpia Filippo Rinaldi é selecionado com menos de 18 anos pela Seleção Italiana (Captura de pantalla / Twitter)

A partida entre o Cesena e o Olbia não terminou da melhor maneira no Estádio Minu Manuzzi, pois um choque não programado fez com que o pai de um jogador perdesse a compostura, entrasse no campo de jogo e atacasse o goleiro.

Filippo Rinaldi, goleiro do Olbia, saiu para disputar uma bola aérea contra o atacante Cristian Shpendi, resultando em uma forte colisão, na qual o pior ficou para o atacante do Cesena, que acabou com um corte na sobrancelha.

Após os cuidados médicos, o técnico Toscano Domenico substituiu Shpendi, mas a decisão não agradou ao pai do jogador de futebol, que invadiu o campo e agrediu Rinaldi no rosto.

O encontro foi suspenso até que Cristian saiu do campo, nos presenteando com uma das cenas reprováveis do futebol neste início de ano.

No final, o Cesena conquistou a vitória por um a zero e vai para a terceira posição da Série C, enquanto o Olbia está na última posição, ocupando o lugar 19.