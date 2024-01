Noiva impede que o irmão utilize seu casamento para tirar fotos de casal com a esposa

Um caso inusitado vem provocando algumas discussões no Reddit. Por meio de uma publicação, uma noiva decidiu contar como precisou impedir que o irmão e sua cunhada usassem sua festa de casamento para montar um “falso álbum de casamento” para eles.

Sem se identificar, a noiva conta que recentemente se casou com seu marido e que a confusão com o irmão aconteceu aproximadamente 1 semana antes do casamento.

“Meu irmão e minha cunhada nos pediram para usar o nosso casamento de plano de fundo para fazer um álbum de casamento para eles. Eles casaram escondidos e não tiveram festa ou cerimônia. As fotos seriam feitas após a celebração e durante a festa. Eu ainda questionei se eles fariam isso quando tudo tivesse acabado, mas eles disseram que seria durante o casamento, pois queriam as pessoas nas fotos”.

“Eu consigo entender a vontade deles, então disse que poderiam tirar as fotos antes dos eventos ou depois que os convidados forem embora, isso porque eles planejaram usar suas roupas de noivos e eu não quero mais nenhuma noiva no meu casamento”, conta.

As coisas fugiram de controle

A mulher conta que o irmão ainda tentou convencê-la, mas ela ficou firme em sua decisão e acreditou que tudo estava resolvido entre eles. No entanto, as coisas não aconteceram calmamente no dia do casamento.

“Minha cunhada apareceu vestida de noiva com um fotógrafo próprio quando os convidados já estavam no local da celebração. Eu pedi para minhas madrinhas avisarem a eles que deveriam se trocar, eles se recusaram e foram expulsos pelo padrinho do meu marido”.

“Depois do casamento minha mãe perguntou onde meu irmão e sua esposa estavam e eu expliquei o ocorrido, mas ela disse que eu poderia ter lidado com isso de outra forma. Todos que estavam ali sabiam quem eram os noivos, então eu deveria ter deixado eles ficarem sem causar uma confusão. Estou começando a achar que agi errado, mas meu noivo e madrinhas dizem que eu fiz o certo”, finaliza.

Os usuários do Reddit concordaram com o noivo.

“Vocês ofereceram uma saída e eles ainda tentaram agir pelas suas costas. Você agiu corretamente”, comentou uma pessoa.

“Eles literalmente tentaram roubar o seu casamento! Você agiu da forma correta”, finalizou outra.