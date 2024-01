Noites agitadas podem aumentar risco de declínio cognitivo, diz estudo

Uma noite mal dormida pode significar mais do que apenas cansaço. Pesquisas recentes indicam que pessoas de meia-idade que sofrem com sono interrompido podem ter um aumento no risco de desenvolver problemas de memória e cognição mais tarde na vida.

Publicado no jornal 'Neurology', o estudo revela que aqueles com sono mais perturbado têm o dobro de chances de sofrer declínio cognitivo em comparação com aqueles com sono menos interrompido. O autor do estudo, Dr. Yue Leng, destaca a importância de entender a relação entre sono e cognição mais cedo na vida, considerando os primeiros sinais de doenças como o Alzheimer.

Os pesquisadores acompanharam 526 pessoas, com uma média de 40 anos, ao longo de 11 anos. Utilizando monitores de atividade nos pulsos e questionários sobre qualidade do sono, descobriram que a qualidade, mais do que a quantidade, do sono é crucial para a saúde cognitiva na meia-idade.

Cerebro-Tomografia-MART-PRODUCTION-Pexels

MART PRODUCTION / Pexels

Fragmentação do sono

Além da duração do sono, os cientistas analisaram a "fragmentação do sono". Participantes com maior fragmentação (movimentos e períodos de imobilidade) apresentaram um aumento no risco de desempenho cognitivo prejudicado uma década depois. O estudo destaca a importância de futuras pesquisas para compreender melhor essa possível conexão.

Embora seja necessário mais estudo para aprofundar a relação entre sono interrompido e declínio cognitivo, o Dr. Leng enfatiza que futuras pesquisas podem abrir caminhos para a prevenção de doenças como o Alzheimer. A qualidade do sono, portanto, se revela como um fator crítico para a saúde mental ao longo da vida.

Dormir mal e a privação do sono têm sido associados a diversos problemas de saúde, incluindo impactos negativos na saúde mental, como indicado por pesquisas anteriores. Entender e priorizar a qualidade do sono emerge como uma medida crucial para a promoção do bem-estar cognitivo.