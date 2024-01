Mãe criticada por luxuosa casinha de bonecas: 'odeio pirralhos mimados'

Simona e Anthony, gêmeos de Staten Island, estão no centro de uma polêmica online devido à sua deslumbrante casinha de bonecas em dois andares. O tour em vídeo, postado pela mãe Christina Oliva, conhecida como Hair Goddess of New York, revela uma casa com varanda, cozinha branca elegante e acabamentos sofisticados.

A mãe se tornou alvo de críticas após compartilhar a opulenta casa de bonecas de seus filhos gêmeos no TikTok. A residência em miniatura, projetada pela Lilliput Play Homes, possui uma varanda deslumbrante, cozinha branca elegante e acabamentos sofisticados. O vídeo do tour alcançou 10,7 milhões de visualizações, mas não todos estão impressionados.

Reações nas redes sociais

A socialite Paris Hilton não perdeu a oportunidade de comentar: "De qual empresa você encomendou esta casa?". Oliva respondeu que foi feita pela Lilliput Play Homes. Os preços dessas casas de bonecas de luxo variam de US$11.999 a US$18.699. Enquanto alguns elogiaram a criatividade, outros criticaram a extravagância, chamando as crianças de "mimadas" e "pirralhos mimados".

Alguns seguidores expressaram admiração pela casa de bonecas luxuosa, enquanto outros compartilharam suas próprias experiências mais modestas. Comentários variaram desde elogios até críticas à atitude de Simona, acusada de ser uma "mimada" influenciadora de beleza em ascensão. O episódio destaca debates sobre valores e percepções de luxo nas redes sociais.