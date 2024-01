Homem cai de prédio ao tentar evitar o suicídio de uma adolescente de 15 anos

Um homem se tornou um herói ao arriscar sua vida para salvar uma adolescente de 15 anos que pretendia se jogar de um prédio em Lima, capital do Peru.

Trata-se de Renzo Carbajal Posadas, de 42 anos, que não se importou em estar no quinto andar do prédio. Ele saiu pela sua janela e tentou chegar até a menor que estava considerando se jogar do quarto andar.

No entanto, um cálculo errado fez com que Carbajal perdesse o equilíbrio e caísse na calçada. De acordo com as imagens divulgadas nas redes sociais, pode-se ver que várias pessoas testemunharam o momento em que tudo aconteceu.

Felizmente, a menor de 15 anos está bem. No entanto, o senhor que tentou salvá-la não teve a mesma sorte e está lutando entre a vida e a morte no Hospital Nacional Guillermo Almenara, de acordo com informações da mídia local.

No X (ex Twitter), várias pessoas viralizaram uma imagem que mostrava uma postagem pedindo doações de plaquetas e sangue para o homem que caiu do quinto andar de um prédio.

Além disso, eles iniciaram uma corrente de oração pela saúde de Renzo Carbajal para que ele consiga superar a fase crítica de sua saúde.