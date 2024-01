Grande buraco azul de Belize revela mistérios submarinos e pode ser visto do Espaço

O Grande Buraco Azul de Belize, um dos destinos de mergulho mais notáveis do mundo, revela um cenário magnífico quando observado do Espaço.

Com quase 300 metros de diâmetro e 124 metros de profundidade, este sumidouro subaquático é uma maravilha natural cercada por tons deslumbrantes de azul e turquesa. Do alto, as águas cristalinas formam anéis que impressionam e contrastam, criando uma visão única e cativante.

História geológica fascinante

Milhares de anos atrás, o Grande Buraco Azul era uma caverna de calcário. Com o aumento do nível do mar após a última Era Glacial, a caverna foi inundada, e a pressão da água causou o desabamento do teto, formando o colossal buraco azul que conhecemos hoje.

O espetáculo natural atrai mergulhadores que buscam explorar não apenas a geografia complexa, mas também a rica biodiversidade marinha que habita o local.

Antes do século XVI, o Lighthouse Reef, onde o Buraco Azul está localizado, tinha poucos registros de presença humana. Jacques Cousteau, renomado oceanógrafo, trouxe destaque ao local em 1971, filmando um episódio para o programa de TV 'O Mundo Submarino de Jacques Costeau'. Ele ficou impressionado com a vida marinha e ajudou a posicionar o buraco azul como um dos principais destinos de mergulho do mundo.

Uma expedição recente liderada por Fabien Cousteau, neto de Jacques, e outros exploradores, desvendou mistérios intrigantes no fundo do Grande Buraco Azul.

Pegadas estranhas e círculos entrecruzados foram descobertos perto do centro do buraco, oferecendo enigmas sobre a formação do local. Além disso, a trágica descoberta dos corpos de dois mergulhadores falecidos e de um cemitério de conchas, resultado de gás tóxico, acrescentou novos elementos de mistério ao local.

Especialistas afirmam que lugares como o Grande Buraco Azul são verdadeiros testamentos do passado e um vislumbre do futuro dos oceanos, permanecendo praticamente inalterados por milhares de anos.

Esses mistérios e maravilhas continuam a atrair a atenção do mundo, tornando o Buraco Azul de Belize uma joia subaquática que transcende o tempo.