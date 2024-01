Ela fez um vídeo compilando todas as vezes em que chorou em 2023

Na era das redes sociais, a tendência de compartilhar resumos do ano evoluiu em plataformas como o TikTok, onde os usuários buscam destacar momentos significativos do ano de uma maneira criativa.

Entre essas tendências, surgiu o ‘wrapped’, um formato de apresentação do Power Point que ganhou popularidade para resumir experiências do ano. No entanto, um ‘wrapped’ em particular chamou a atenção do público: o ‘crying wrapped’.

Coragem ao compartilhar seus momentos de dor

Uma jovem se tornou viral ao compartilhar com a comunidade do TikTok um registro detalhado de todas as vezes que chorou ao longo do ano de 2023. Em vez de destacar momentos felizes ou conquistas, essa usuária optou por mostrar suas emoções por meio de estatísticas e gráficos que revelam os motivos de suas lágrimas.

Revelou que chorou um total de 177 vezes durante o ano, o que representa 48,8% do tempo decorrido. Essa abordagem incomum para refletir sobre o ano não apenas destaca os momentos felizes, mas também evidencia a honestidade e vulnerabilidade ao compartilhar as experiências emocionais, muitas vezes negligenciadas nas retrospectivas típicas.

O ‘crying wrapped’ oferece uma visão única da vida da jovem, mostrando que as emoções e as lágrimas são uma parte integral da experiência humana. Alguns podem ver essa abordagem como uma forma de libertação emocional e autoconhecimento, já que a jovem afirma ter registrado detalhadamente as razões por trás de cada episódio de choro.

A usuária @alexabedranmn também compartilhou que os meses em que mais chorou foram janeiro e dezembro, destacando a possibilidade de que certos períodos do ano estejam associados a maiores desafios emocionais ou reflexões pessoais.