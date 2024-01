Aparição de uma ‘figura humanoide’ nos céus causa furor no México

É um pássaro? Batman? Superman? Ou é um Cavaleiro do Apocalipse? Medo e incerteza foram provocados pelo avistamento de uma imagem humanoide no céu do norte de Nuevo León, que foi especialmente visível nos municípios de Juárez e Cadereyta, no México.

Usuários de redes sociais tornaram viral a figura do que parece ser um homem caminhando entre as nuvens. O dia claro permitiu que ele fosse perfeitamente visível por volta das 18h.

Foi tanta a comoção no Facebook que as fotografias tiradas pelos habitantes da região alcançaram dimensões nacionais, sendo reproduzidas no sul e centro do México.

"É assim que o céu da minha Cadereyta se pintou a partir da colônia Bella Vista. Muitos nos comentam que parece um Cavaleiro do Apocalipse. Já começaram a nos ligar de várias partes do mundo perguntando se está tudo bem", informaram os meios de comunicação do município.

No entanto, apesar de ser perturbador, alguns encontraram uma resposta que poderia ser lógica.

"Trata-se de pareidolia, um fenômeno psicológico em que as pessoas reconhecem padrões significativos como rostos ou corpos e os atribuem a um objeto ou paisagem", explicou um usuário do Facebook.

Ele acrescentou que é um processo de decodificação de informações que o cérebro recebe e traduz até obter uma resposta.