Toalhas novas estão duras? Veja um truque instantâneo

Perceber que suas toalhas ficaram rígidas e ásperas depois de lavá-las pode ser muito frustrante. A rigidez pode ser causada por acúmulo de sabão em pó, excesso de amaciante ou água dura, prejudicando a experiência suave que as toalhas deveriam proporcionar.

O segredo revelado

A criadora de conteúdo Chantel Mila compartilhou um truque infalível em sua conta no TikTok, conquistando 1,4 milhão de seguidores. A solução? Misture 500ml de vinagre branco com quatro gotas de um óleo essencial de sua escolha. Despeje a mistura no tambor da máquina de lavar, contendo apenas as toalhas que precisam de rejuvenescimento.

Execute um ciclo de lavagem em temperatura alta (40 ou 60 graus Celsius). Chantel explica que o vinagre, sendo ácido, remove resíduos acumulados e refresca as fibras das toalhas. A adição de óleos essenciais neutraliza o cheiro do vinagre, garantindo um resultado agradável.

Chantel aconselha: "mime-se com toalhas macias e felpudas", pois esse truque as amolece "instantaneamente". O vídeo, com quase 5.000 curtidas, recebeu destaque, embora um usuário tenha alertado nos comentários sobre o potencial dano às vedações da máquina de lavar com o uso do vinagre. Cautela é recomendada.

Após o ciclo, seque as toalhas ao ar livre ou, se preferir, na secadora, como sugerido pela Lenor para garantir os mais altos níveis de maciez. Recupere a sensação de novidade em suas toalhas e diga adeus à rigidez indesejada!