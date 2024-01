Pai desesperado: esposa se recusa a amamentar por medo de 'seios murchos'

Um pai recente compartilhou sua angústia ao enfrentar a recusa de sua esposa em amamentar seu bebê recém-nascido, citando o medo de "seios murchos e flácidos". O bebê, com apenas uma semana de vida, até agora só foi alimentado com fórmula, deixando o pai preocupado com as implicações para a saúde do recém-nascido.

'I'm upset my wife won't breastfeed – she doesn’t want to ruin her breasts'https://t.co/HuGcsG8jPL pic.twitter.com/9IhN5BjE6D — Mirror Parents (@MirrorParents) January 4, 2024

O homem revelou que a equipe do hospital tentou incentivar sua esposa a amamentar, mas a tentativa foi recebida com resistência. Ele relatou: "depois do parto, a enfermeira tentou agarrar o seio da minha esposa e dar o bico ao bebê, e foi aí que minha esposa começou a xingar a enfermeira". Apesar de reconhecer que as ações da enfermeira foram questionáveis, ele também reconheceu que ela estava buscando o melhor interesse do recém-nascido.

Dificuldades mentais e emocionais

Após uma conversa sobre a alimentação do bebê, a esposa revelou que sua recusa estava relacionada a dificuldades mentais e emocionais, temendo arruinar seu corpo no processo.

Ela expressou desconforto em amamentar, citando a pressão social sobre a aparência pós-amamentação. O pai, inicialmente lutando para aceitar a situação, recorreu à internet em busca de conselhos, encontrando uma variedade de opiniões.

Com mais de 5 mil respostas no Reddit, a comunidade online se dividiu nas opiniões. Alguns apoiaram a esposa, enfatizando a importância do bem-estar mental da mãe sobre a alimentação.

Uma sobrevivente de violência sexual argumentou que há diversas razões pelas quais uma mulher pode não se sentir confortável amamentando.

Apesar de alguns leitores destacarem a importância da amamentação, muitos enfatizaram que a esposa deve estar no controle da decisão. Alertas foram dados sobre a pressão social e física associada à amamentação, com leitores enfatizando que a decisão deve ser totalmente da mulher.

Enquanto alguns expressaram preocupação com a decisão baseada na estética dos seios, outros enfatizaram que o apoio à esposa é crucial, considerando questões mais profundas.

A história destaca os desafios enfrentados por casais ao equilibrar as expectativas sociais com a saúde mental e emocional da mãe e a importância de respeitar a autonomia feminina nas decisões relacionadas à maternidade.

* Os nomes foram omitidos para preservar os envolvidos, visto se tratar de história real compartilhada no fórum online Reddit