Mulher se questiona se agiu errado ao usar seu vestido de noiva no casamento do irmão

Casamentos temáticos podem ser complicados, principalmente quando o tema prevê que todos os convidados devem utilizar roupas em tons de branco, prata ou azul claro, podendo facilmente serem confundidos com a noiva. Um caso em particular, compartilhado no Reddit, chamou atenção para este assunto.

Sem se identificar, uma mulher conta que seu irmão e cunhada planejaram um casamento com a temática do “País das maravilhas no inverno”. Para isso, todos os convidados foram instruídos a usar roupas prateadas, brancas ou azul claras.

“Eles também pediram por roupas de gala e ‘dramáticas’, com direito a uma premiação para o convidado mais bem vestido da noite. A esposa do meu irmão chegou a dizer que não ligava se eles não se destacassem dos convidados desde que todos se divertissem”.

“Eu vi as roupas dos outros convidados e como estou sem trabalhar não teria como comprar algo no mesmo nível, então meu irmão sugeriu que eu use meu antigo vestido de noiva em seu casamento, já que ele é branco e prata. Como eu não cheguei a me casar, a noiva concordou com isso já que outros convidados usariam roupas brancas”.

As coisas aconteceram de forma oposta

Segundo a mulher, o casamento aconteceu normalmente e todos se divertiram. Ela recebeu diversos elogios pela roupa e até mesmo chegou a receber o prêmio de melhor traje da noite.

“A esposa do meu irmão reagiu bem durante toda a noite, mas depois passei a não ter notícias do meu irmão e quando fui tentar descobrir o que aconteceu fiquei sabendo que a esposa dele ficou extremamente magoada por eu usar um vestido de casamento em seu casamento”.

“Aparentemente ela me acusou de estragar seu dia porque ela deveria ser a única com um vestido de noiva na ocasião. Eu concordo com ela em partes, mas tive seu apoio e sua autorização para usar meu vestido”.

“Ainda assim, ela me chamou de diversos nomes e agora meu irmão está dizendo que se arrepende de ter casado com ela. Ele é extremamente protetor comigo e nossos irmãos. Eu estou me sentindo mal por ter causado essa grande ruptura em seu relacionamento”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela não agiu errado já que teve a permissão da noiva antes mesmo do casamento acontecer.

“Eles sugeriram que você utilizasse seu vestido de noiva! Não foi algo da sua cabeça”, criticou uma pessoa.

“Provavelmente ela estava bem com sua escolha até alguns amigos começarem a reclamar do seu vestido, aí ela mudou de opinião”, finalizou outra.