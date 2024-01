Mulher entra em briga com a irmã ao se recusar a chamar a sobrinha por outro nome

Um caso inusitado gerou uma série de comentários após ser publicado em um fórum de discussão no Reddit. Em um relato tocante, uma jovem revela como comprou uma briga com sua irmã após defender os interesses de sua sobrinha.

Sem se identificar, a mulher conta que recentemente ela e o marido ficaram responsáveis por cuidar da sobrinha dele, que ficou órfã aos 8 anos. Os planos do casal são seguir com a adoção da menina quando ela se adaptar a rotina deles.

“Seu primeiro nome é Kelly e o nome do meio é Ann, mas ela prefere ser chamada de Ann e assim é feito durante anos. Ela até mesmo se apresenta como Kelly Ann e diz que prefere ser chamada de Ann”, conta.

“Recentemente, minha irmã descobriu que está esperando por uma menina. Ela será sua primeira filha e receberá o nome de Ann, algo que sempre foi o sonho da minha irmã. Depois de saber que nós vamos adotar minha sobrinha ela agora falou que precisamos começar a educá-la para responder por Kelly, pois duas pessoas chamadas Ann na mesma família seria estranho”.

Ela defendeu a menina

Inconformada com o pedido de sua irmã, a mulher recorreu ao marido para auxiliá-la a defender seu ponto de vista. O homem então declarou a cunhada que se alguém precisava mudar o nome de seu filho, esse alguém era ela.

“Ele disse que Kelly Ann é chamada pelo nome do meio há anos e que se alguém for mudar o nome, que seja minha irmã e não nós. Minha irmã disse que anunciou o nome a meses e que nós só planejamos adotar nossa sobrinha recentemente, mas eu fiquei ao lado do meu marido e disse que nossa futura filha será chamada da forma que ela desejar”.

“Depois disso minha irmã e seu marido estão afirmando que nós roubamos o nome da filha deles, nós erramos”?

Segundo os usuários do Reddit, ela agiu corretamente.

“Sua irmã está errada e nenhuma das duas deve escolher um nome diferente. Sua irmã e o marido dela estão sendo completamente irracionais”, comentou uma pessoa.

“Fazer sua sobrinha ser chamada pelo primeiro nome vai deixá-la completamente traumatizada, ela não precisa de mais essa carga”, finalizou outra.

