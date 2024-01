Mulher dá opinião sobre como a irmã educa o filho e se envolve em uma briga

A educação dos filhos é algo que reflete as particularidades dos pais. Enquanto alguns adotam um estilo de criação mais livre, outros optam por restrições e horários mais rígidos. No entanto, quando outras pessoas passam a interferir na forma como os pais lidam com seus filhos alguns atritos podem acontecer.

Este foi o caso de duas irmãs que tiveram sua história publicada por uma delas no Reddit. Sem se identificar, a mulher, que revelou ser a mais nova das irmãs, contou em detalhes como as duas se envolveram em uma grande discussão por conta da forma como criam seus filhos.

“Eu e minha irmã tivemos nossos filhos mais velhos na mesma época, meu sobrinho fez 7 anos em outubro e meu filho faz 7 anos no próximo mês. Eu tinha apenas 20 anos quando fui mãe e isso foi um problema para minha irmã, que é 10 anos mais velha do que eu. Para ela, eu acabaria sendo mãe solteira, mas a verdade foi diferente e eu sigo casada com o meu marido e juntos tivemos mais duas filhas”.

“Nós temos estilos de paternidade diferentes. Minha irmã e seu marido são rígidos, cheios de regras e aplicam punições severas ao filho por mau comportamento ou caso ele não faça algo como o esperado”.

“Eu e meu marido somos mais gentis e gostamos de ensinar nossos filhos sobre a forma correta de agir, mas fazemos isso com gentileza e sem as punições severas”.

A irmã não aprova

A mulher segue seu relato explicando que seu sobrinho acabou desenvolvendo uma personalidade desafiadora e se tornou um menino zangado, algo que já foi apontado diversas vezes para sua irmã, que se recusa a aceitar e afirma que o filho dela se comporta pior ainda.

“No último sábado meus pais ficaram com nossos filhos e eu e minha irmã chegamos na mesma hora para buscá-los. Uma vizinha idosa se aproximou e disse para minha irmã que ela deveria conversar com o filho sobre suas atitudes rudes e desrespeitosas com os mais velhos”.

“A atitude dela foi dizer que a vizinha estava falando com a mãe errada, e que meu filho é quem age dessa forma, mas a vizinha disse que sabe bem quem é a mãe de quem e disse que meu filho é gentil e respeitoso, algo que a deixou enfurecida”.

Seguindo com o relato, a mulher explica que a vizinha ainda afirmou que o filho de sua irmã gritou e xingou quando ela agradeceu ao outro menino por oferecer ajuda para carregar as compras.

“Aparentemente meu sobrinho disse que ninguém tem que ajudá-la só porque ela ‘está velha e não consegue fazer nada sozinha’. Minha irmã a acusou de mentir, depois se virou para mim, mas eu já estava cansada e disse que ela deveria repensar a forma como cria o filho ao invés de atacar todos que reclamam do comportamento dele”.

“Disse também que não vou deixá-la ficar descontando sua raiva em mim só porque não recebo os mesmos comentários sobre meu filho. Ela tentou continuar a briga, mas peguei meu filho e fui embora. Meus pais me apoiaram ao saber da história enquanto minha irmã e o marido estão me lotando de mensagens dizendo que não tenho nada a falar sobre o estilo de criação deles”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela está correta em sua atitude.

“Negação é algo complicado de lidar. Acredito que sua irmã pense que por ser a mais velha automaticamente é a mais sábia”, comentou uma pessoa.

“Sua irmã está projetando as inseguranças dela em você, ela não vai ver nada de errado até o filho crescer e virar uma pessoa insuportável”, finalizou outra.