Mercedes atropela transeuntes e policiais em ataque chocante; veja vídeo

Um violento incidente abalou a celebração de Ano Novo em Nova York, quando um carro Mercedes, conduzido por Mohamed Alaouie, atropelou transeuntes e policiais. O ataque deixou pelo menos oito pessoas feridas, incluindo a atriz Carrie Bernans ('Pantera Negra').

Um vídeo dramático capturou o momento em que Alaouie acelerou seu carro na calçada, deixando testemunhas em pânico. O veículo, carregado com drogas, atingiu um carrinho halal, causando caos enquanto transeuntes e policiais tentavam escapar.

Alaouie, com um histórico criminal, estava agredindo sua namorada quando a polícia tentou intervir. Em vez de parar, ele fugiu, atingindo pessoas e veículos pela cidade. As autoridades encontraram crack no veículo, resultando em acusações, incluindo tentativa de homicídio de um policial e posse de drogas.

O ataque, capturado em vídeo, levanta preocupações sobre segurança pública, enquanto as autoridades conduzem uma investigação abrangente. O Ano Novo em Nova York foi marcado por caos e pânico, deixando a cidade em alerta.