Jovem é alertada por internautas após rir de namorado e deixá-lo bravo: ‘Ele é bandeira vermelha’

Uma jovem, de 24 anos de idade, revelou ter entrado em um relacionamento há quatro meses, com um rapaz de 30 anos. De acordo com ela, em um desabafo no Reddit, seu namorado ficou bravo após ela rir de uma situação em que ele manifestou ciúmes. Na plataforma, ela foi alertada sobre uma possível bandeira vermelha.

“Ele me confrontou por manter contato com um ex. Fiquei confusa, tenho uma relação decente com meu ex, mas não conversamos de verdade. Eu expliquei isso. Ele me disse que estava mentindo e ficou irritado, disse que tinha provas de que eu o estava traindo. Pedi para me mostrar, ele me falou para apenas admitir. Não tenho nada a admitir, então não o fiz”, iniciou o texto, por meio do usuário u/sorryilaughedd.

“Depois de mais de meia hora disso, ele finalmente me mostrou. Ele tirou uma foto do meu telefone (bloqueado), com uma notificação do “mestre da masmorra” perguntando se estou bem para jogar no domingo. Ele presumiu que era uma coisa pervertida”, continuou.

Depois disso, a jovem riu.

Crise de riso e alerta nas redes

Segundo a jovem, aquela mensagem era de um grupo de jogos de RPG no qual fazia parte. Ela teve uma crise de riso pelo ciúmes do namorado, mas o deixou ainda mais irritado.

“Pedi desculpas por rir e expliquei. Ele aceitou que não estou traindo, mas ainda está com raiva. Eu ri. Eu entendo, mas tudo isso poderia ser evitado se ele apenas perguntasse o que estava acontecendo, em vez de tirar conclusões precipitadas e se recusar a mostrar a ‘prova’”, finalizou o relato na rede social.

Após terminar o texto, a mulher recebeu diversas mensagens de alerta no Reddit: “Espero que você perceba que essa pessoa é uma bandeira vermelha ambulante. Ele não confia em você. Ele está monitorando suas comunicações. Ele não tenta lhe dar o benefício da dúvida, assume abertamente que você está mentindo - e quando confrontado com o fato de que ele está errado, ele fica com raiva”, observou um internauta.

“Quatro meses depois, ele mostrou que tem grandes problemas de confiança, pouco controle emocional e que nem se preocupou em tentar conhecê-lo ou mostrar qualquer interesse em seus hobbies”, disse outro.

