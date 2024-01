Injustiça na vaga: pai é criticado por não ser 'deficiente o suficiente'

Um ato de discriminação causou revolta quando um pai, com legítimo direito a uma vaga para deficientes, recebeu um bilhete ofensivo de alguém que duvidou de sua condição. O incidente ocorreu enquanto ele visitava o USC Norris Cancer Center para acompanhar sua esposa, paciente no centro médico.

Bilhete desrespeitoso

O filho do homem, indignado, compartilhou a nota no Reddit, revelando o conteúdo rude: "você deveria ter vergonha de usar este estacionamento e não deixá-lo para alguém que realmente precisa. Gravei um vídeo de você e do seu carro e irei reportar aos supervisores. Por favor, seja mais atencioso com os mais velhos".

Man speechless after being told he isn't 'handicap enough' to use disabled bay https://t.co/cd9hHBTuhK — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) January 4, 2024

O pai, que possui um cartaz de deficiente (distintivo azul no Reino Unido) devido a uma cirurgia no quadril, foi alvo de uma acusação injusta de não aparentar ser deficiente. A situação despertou a indignação de outros usuários do Reddit, que compartilharam experiências semelhantes de discriminação em estacionamentos destinados a pessoas com mobilidade reduzida.

Diversos comentários expressaram solidariedade, destacando situações em que familiares ou conhecidos enfrentaram questionamentos indevidos sobre sua necessidade de utilizar vagas reservadas. A falta de empatia e a rápida disposição para julgar baseando-se apenas na aparência foram fortemente condenadas.

A história serve como um lembrete de que a deficiência nem sempre é visível e destaca a importância de oferecer o benefício da dúvida antes de fazer suposições precipitadas sobre a condição de outras pessoas.

* Os nomes foram omitidos para preservar os envolvidos, visto se tratar de história real compartilhada no fórum online Reddit