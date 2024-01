Dieta Mediterrânea é eleita a melhor para 2024

O U.S. News & World Report revelou as melhores dietas para 2024, e a dieta mediterrânea conquistou o primeiro lugar como a melhor dieta geral pelo sétimo ano consecutivo. Reconhecida por seu foco em alimentos à base de plantas, grãos, aves magras e azeite de oliva extra virgem, a dieta mediterrânea lidera em sete das 11 categorias avaliadas.

Além de ser a melhor dieta geral, a dieta mediterrânea também se destaca nas categorias de melhores dietas para diabetes, saúde cardíaca, facilidade de seguir, ossos e articulações, amigável para a família e alimentação saudável. Originada das tradições alimentares de 21 países que circundam o Mar Mediterrâneo, a dieta destaca-se pelos seus ingredientes frescos, como verduras, frutas, peixes, nozes e azeitonas.

A dieta mediterrânea não se concentra em nutrientes específicos, mas destaca a importância da qualidade e da diversidade alimentar. A lista das melhores dietas, compilada pelo U.S. News & World Report em parceria com a Harris Poll, contou com a orientação de 43 especialistas, resultando em rankings para 30 dietas, incluindo novas adições, como a dieta vegana, Dukan, Herbalife Nutrition e outras.

O segundo lugar na classificação geral ficou com a dieta DASH, focada em nutrientes que reduzem a pressão arterial. Em terceiro, a dieta MIND combina elementos das dietas Mediterrânea e DASH, com ênfase na saúde cerebral para possivelmente reduzir o risco de declínio mental.

Legumes-cortados-Polina-Tankilevitch-Pexels

Polina Tankilevitch / Pexels

Top 10 das melhores dietas

1. Dieta Mediterrânea

2. Dieta DASH

3. Dieta MIND

4. Dieta Mayo Clinic

5. Dieta Flexitarian

6. Dieta WeightWatchers

7. Dieta Volumetrics

8. Dieta Anti-Inflamatória do Dr. Weil

9. Dieta TLC

10. Dieta Vegana

Escolhas

Para perda de peso, a WeightWatchers liderou, seguida pela dieta mediterrânea e Volumetrics. A WW também conquistou o primeiro lugar nos programas de dieta, com Mayo Clinic e Noom em segundo e terceiro, respectivamente. Nas dietas de perda rápida de peso, keto, Atkins e o programa HMR ficaram no topo.

Gretel Schueller, editora de saúde do U.S. News, ressalta a dificuldade na escolha de uma dieta e destaca o trabalho da equipe em reunir informações de especialistas para ajudar os usuários a escolherem planos alimentares que promovam um estilo de vida saudável a longo prazo.