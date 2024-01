O maior bebê nascido no Chile será conectado a um pulmão artificial

O Hospital Clínico da Universidade Católica (UC CHRISTUS) emitiu um novo comunicado em relação ao maior bebê nascido no Chile, em 4 de janeiro, no Hospital de Curanilahue.

De acordo com o boletim, Raymond Contreras Díaz manteve-se estável durante o fim de semana sem avanços do ponto de vista respiratório, por isso “hoje de manhã decidiu-se conectá-lo ao ECMO, oxigenação por membrana extracorpórea, mais conhecido como pulmão artificial”.

O motivo disso é que se busca que o pulmão descanse, enquanto sua função cardiovascular se estabiliza. Isso poderia durar entre 10 a 15 dias.

Raymond sofre de insuficiência cardíaca, causada por uma miocardiopatia.

Catalina Pérez, a mãe do bebê, fez um apelo na semana passada ao Presidente do Chile, Gabriel Boric. “Preciso de sua ajuda, agora que vou me mudar para Santiago. Você é o único que pode me ajudar, você tem os recursos para me ajudar, ao contrário de mim, Presidente Boric. Sou uma mãe humilde, por favor”, afirmou.

Relatório médico de Raymond Captura de tela

O recorde de bebês grandes

No Brasil, o maior bebê já nascido tinha 7,33 quilos e media 59 centímetros. Nasceu no município de Parintins, no estado do Amazonas. O recorde no Chile, até o momento, era de um bebê nascido em 2011 no Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco, na Região da Araucanía, com um peso de 6,8 quilos.

Raymond nasceu com 7,105 quilos e media 57 centímetros.

Geralmente, o peso de um recém-nascido saudável varia entre 3 e 3,5 quilos. Um bebê que pesa até cinco quilos ao nascer é considerado grande e aqueles que ultrapassam essa média são classificados pelos médicos como “gigantes”.