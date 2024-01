Nora expulsa sogra de casa durante a madrugada após a mulher fazer uma estranha exigência

Uma briga entre sogra e nora deu o que falar no Reddit. Em um relato de desabafo, a mulher decidiu compartilhar em detalhes os motivos que a levaram a colocar a sogra para fora de casa em plena madrugada.

Sem se identificar, a mulher conta que se casou há 9 meses e que desde então ela e o marido moram em uma cidade diferente da de seus pais. Desta forma, eles foram pegos de surpresa com uma visita da sogra.

“Ela é relativamente ok, mas tem zero respeito pela privacidade do filho e, consequentemente, pela minha. Na hora de dormir ela afirmou que dormiria no nosso quarto, na nossa cama, e trancaria a porta porque não se sente confortável em dormir sem trancar a porta do quarto”.

“Eu achei isso bizarro e disse, delicadamente, que não seria possível. Falei a ela que temos um quarto de hóspedes para acomodá-la, mas ela disse que eu poderia dormir no quarto de hóspedes da minha própria casa!”.

“Meu marido ainda por cima concordou com isso, mas eu me recusei a ceder”, conta a mulher.

Ela expulsou a sogra de casa

Diante de sua recusa, a mulher conta que uma grande discussão explodiu e que durante todo o tempo a sogra insistia em ficar hospedada no quarto do casal.

“Eu falei várias vezes que não quero ficar fora do meu quarto e longe das minhas coisas, mas ela ficava jogando a palavra final para o meu marido e mandando ele fazer algo”.

“Ele disse que ela poderia ficar no quarto por ser apenas uma noite, mas eu disse que as opções dela eram ir para um hotel ou aceitar o quarto de hóspedes. Ela achou que eu a estava expulsando de casa e começou a chorar”.

Leia também: Comentário de padre sobre decoração de casamento em Sergipe gera revolta

“Perto da meia noite ela e meu marido saíram irritados e foram para um hotel, com ele me acusando de desrespeitar sua mãe que era uma convidada em nossa casa. Depois ele fez questão de me lembrar que o quarto é nosso e não meu e que o forcei a passar a noite em um hotel. Quando ela voltou para sua casa falou para a família que eu a maltratei e agora estou recebendo diversas mensagens ofensivas”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela deve se preparar para o fim de seu relacionamento.

“Eu me prepararia para um divórcio o quanto antes! Seu marido não é capaz de ver como você foi desrespeitada em sua própria casa”, comentou uma pessoa.

“Sua sogra foi uma convidada inesperada! Entendo que ela é parte da família, mas nenhum de vocês esperava a visita”, finalizou outra.