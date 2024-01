Mulher proíbe marido de punir a filha de 6 anos após atitude da criança e explica o motivo

Uma mulher, de 23 anos de idade, revelou ter proibido seu marido, 23, de punir a filha da dupla, de seis anos. O motivo pelo qual o homem desejava aplicar uma punição seria por mal comportamento por parte da criança. No entanto, a mãe não permitiu e usou o Reddit para explicar o motivo.

“Meu marido e eu recentemente colocamos nossa filha em uma escola de ensino mais avançado e ela odiou deixar os amigos [antigos] para trás. Ela tem sido muito passivo-agressiva, está chateada com a situação e pede para voltar sempre que pode”, iniciou o texto na rede social, por meio do usuário u/MotherOfMerde.

Uma vez, explodiu e saiu furiosa para seu quarto. Fui colocá-la na cama na hora de dormir e ela se foi com suas roupas de inverno e seu elefante de pelúcia”, continuou.

Punição evitada após fuga

Segundo a mulher, após a menina ter ido embora de casa, eles a procuraram até às duas da manhã, foi quando a encontraram no escorregador do parquinho do bairro.

“Ela correu para meus braços e eu desabei com ela, levei-a para casa e dormi em sua cama segurando-a. De manhã, ela não me soltou e estava estranhamente quieta”, desabafou.

Por conta de todo o estresse causado, o marido disse que ela precisaria ser disciplinada, mas a esposa não concordou com o posicionamento.

“A ideia de a deixar angustiada simplesmente não funcionou naquele momento. Eu disse absolutamente não e coloquei o pé no chão. Ele parecia exasperado e disse que não podemos simplesmente deixar essa façanha passar. Falei que ela é meu bebê e nós vamos [deixar passar]. Ele disse que sou uma mãe melhor do que isso, mas para deixar para lá”, finalizou.