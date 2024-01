Mãe critica pub por recusar serviço a filho com alergia

Uma mãe expressou sua indignação após um pub local se recusar a servir seu filho devido à sua grave alergia a nozes, mesmo não havendo pratos de nozes no cardápio. A controvérsia alimentar levanta questões sobre a abordagem de restaurantes a clientes com alergias.

Recusa inesperada

A experiência desagradável ocorreu quando a mãe, que já havia jantado com sua família no pub, tentou fazer um novo pedido. Surpreendentemente, o estabelecimento se recusou a servi-los, alegando a grave alergia da criança, mesmo sem presença de pratos contendo nozes no menu.

A mãe, perplexa com a situação, relatou que a família foi informada pelo chef de que o pedido não deveria ter sido aceito, mencionando preocupações com a alergia.

Apesar de não haver itens de nozes no cardápio, o chef, que também se identificou como gerente da cozinha, recusou-se a preparar a refeição devido ao risco percebido de contaminação cruzada.

Mum slams pub chef for refusing to serve son with severe nut allergy https://t.co/8f9xNcQo1m pic.twitter.com/L7KZOsDzEq — Mirror Parents (@MirrorParents) January 7, 2024

A mãe, que recorreu ao Mumsnet para compartilhar sua experiência, questionou se estava sendo irracional ao "esperar ser servida". Apesar do pedido de desculpas e reembolso total, ela expressou frustração por não receber uma explicação adequada. A situação gerou um debate sobre a responsabilidade dos restaurantes ao lidar com alergias alimentares.

Usuários do Mumsnet expressaram diversas opiniões sobre o incidente. Alguns concordaram que a situação poderia ter sido tratada de maneira mais eficiente, enquanto outros defenderam o direito dos estabelecimentos em recusar serviço por motivos de segurança alimentar.

O caso destaca a importância do diálogo aberto e da sensibilidade ao lidar com clientes com necessidades alimentares especiais.

* Os nomes dos envolvidos foram omitidos para preservá-los, por se tratar de situação real, relatada no fórum online Mumsnet.