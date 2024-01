Jovem mostra como é salva pelo seu animal de estimação antes de desmaiar

Recentemente, um vídeo se tornou viral nas redes sociais em que um cachorro salva a vida de sua dona ao perceber que algo está errado com ela.

Bailey é o nome do cão e no vídeo pode-se apreciar o momento em que ele para sua dona Katie de caminhar para fazê-la sentar-se depois de se sentir mal e quase desmaiar, devido a um episódio de síndrome de taquicardia postural ortostática (POTS). Em seguida, ele pega o frasco de pílulas que sua dona deve tomar durante os ataques, entrega a ela e até abre a geladeira para pegar uma garrafa de água para que ela tome as pílulas e se hidrate, evitando assim um possível desmaio.

O vídeo foi compartilhado no X (ex Twitter) pela conta @porqueTTarg, e logo esse curioso clipe deixou os usuários surpresos, alcançando até o momento 10M de visualizações.

Este não é o primeiro vídeo em que Bailey ajuda sua dona. Katie tem uma conta no Instagram com seu cachorrinho (@serviceaussiebailey), onde ela compartilha conteúdo sobre a ajuda que seu animal de estimação, um pastor australiano de 4 anos, oferece quando ela sofre de síndrome de taquicardia postural ortostática (POTS).

[ Lavinia Valbonesi, a primeira-dama do Equador, tem sua própria boneca no estilo Barbie. ]

Anteriormente, em uma entrevista com a "CNN" em 2023, Katie explicou que seu cachorro é capaz de detectar padrões de comportamento nela quando está prestes a desmaiar, e está treinado para lhe dar seus medicamentos e apoiá-la durante o episódio. "Enquanto ele estiver comigo, sei que estou segura e não preciso me preocupar com nada", declarou Katie, destacando a importância dos cães de serviço.

O que são os cães de serviço?

São conhecidos como cães de serviço os caninos que são treinados especificamente para ajudar ou prestar auxílio a humanos que sofrem de deficiências ou problemas de saúde.

Os animais de estimação podem detectar doenças?

Este momento viral fez com que as pessoas se questionem se os animais podem detectar doenças.

E durante a mesma cobertura da CNN, a especialista em animais María Goodavage explicou que os cães "são especialistas em ler a linguagem corporal de seus donos. Eles podem perceber mudanças até nos olhos, se conhecem bem seus cuidadores. Eles os estudam e sabem com certeza quando algo está errado".

"Quando há mudanças nos hábitos, seja por razões físicas ou emocionais, os cães percebem. Além disso, seu olfato lhes permite detectar até mesmo doenças humanas, e embora não saibam cientificamente exatamente qual é o cheiro, eles podem relacioná-lo a algo negativo", acrescentou Goodavage.

Cabe acrescentar que os cães têm 50 vezes mais receptores olfativos do que os humanos e, de acordo com várias pesquisas, são capazes de sentir odores de tipos de câncer, doença de Parkinson e depressão.

E de acordo com um estudo publicado pelo 'Science Daily', revela-se que os cães podem cheirar problemas de saúde, uma vez que o seu sentido do olfato é o mais desenvolvido. Da mesma forma, eles podem detectar doenças como narcolepsia, enxaqueca, diabetes e podem perceber sentimentos como medo ou estresse, pois percebem o aumento de cortisol, de acordo com a revista 'Dog Time'.

Além disso, embora não haja evidência científica, eles podem detectar as gravidezes, já que pelo seu olfato podem perceber mudanças nos hormônios e feromônios das mulheres grávidas.