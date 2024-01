Gato travesso causa confusão e cinzas da avó vão parar na máquina de lavar

Briley Coates, moradora de Norfolk, teve um susto ao descobrir que as cinzas de sua avó estavam em sua máquina de lavar, misturadas com suas roupas recém-limpas. A situação inusitada levou Briley a questionar como as cinzas foram parar lá, suspeitando das travessuras de seu gato, Menace.

O mistério das cinzas

Ao descarregar suas roupas recém-lavadas, Briley encontrou uma pequena sacola preta no fundo da máquina, que, para sua surpresa, continha as cinzas de sua falecida avó. A confusão inicial de Briley se transformou em risos, mas a pergunta persistia: como as cinzas foram parar na máquina de lavar?

Briley acredita que seu gato, Menace, desempenhou um papel crucial nesse mistério. O felino, de 2 anos e da raça norueguesa da floresta, possivelmente explorou a gaveta onde as cinzas eram guardadas e brincou com a sacola antes de deixá-la cair na pilha de roupas sujas.

Mortified woman accidentally 'washes' her nan's ashes - and questions her cathttps://t.co/ZTQmON2fI6 pic.twitter.com/zF7x99vUnJ — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) January 8, 2024

Apesar do susto inicial, Briley encontrou um toque de humor na situação. Ela compartilha a crença de que sua avó, de alguma forma, estava "pregando peças" e se divertindo com a situação. A mãe de Briley também aderiu à perspectiva positiva, vendo o episódio como um lembrete afetuoso da presença da avó.

Esse incidente peculiar, envolvendo um gato curioso e as cinzas de uma ente querida, destaca a imprevisibilidade da vida cotidiana e como até mesmo situações inusitadas podem ser encaradas com leveza e humor.