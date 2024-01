Foguete lança restos mortais de figuras históricas em memorial espacial

Após um atraso de oito meses, a Celestis inc., com sede no Texas, realizou um marco histórico ao lançar 330 cápsulas contendo restos mortais de diversas personalidades no espaço profundo. Entre os homenageados estão George Washington e o criador de 'Star Trek', Gene Roddenberry.

O primeiro enterprise flight da Celestis inc. decolou do Cabo Canaveral, na Flórida, às 2h18 de segunda-feira, marcando a pioneira iniciativa de uma empresa comercial em liberar restos humanos na Lua e além. O foguete Vulcan Centaur transportou as cápsulas para um destino celestial único.

Após o lançamento lunar, 268 cápsulas seguirão uma jornada de mais de 185 milhões de milhas para o espaço profundo, onde "orbitarão o Sol para sempre", conforme explicou Charles Chafer, CEO da Celestis. Este evento é um marco significativo na busca por missões comerciais no espaço profundo.

Rocket set to release remains of 330 people, including George Washington, JFK and ‘Star Trek’ cast into space: ‘Permanent memorial’ https://t.co/7WUYuKV6ZB — Hurricane Hunter (@ThomasM70699326) January 7, 2024

A carga celestial é diversificada, incluindo amostras de cabelo de ex-presidentes como Washington, Kennedy e Eisenhower. Membros do elenco de "Star Trek", como Nichelle Nichols, James Doohan e Deforest Kelley, também estavam a bordo. O criador do programa, Gene Roddenberry, e sua esposa completam a lista de homenageados.

Últimos desejos de notáveis

Charles Chafer destaca a importância do lançamento como a realização de uma promessa feita anos atrás. O voo não apenas representa um marco nas missões comerciais espaciais, mas também cumpre desejos de vida, como os da escultora Luise Kaish, cujas cinzas foram enviadas ao espaço.

O lançamento não é apenas uma despedida, mas a concretização de sonhos. Familiares, como Melissa Kaish, filha da escultora Luise Kaish, testemunharão o evento via streaming. Melissa expressa emoção ao ver o sonho de sua mãe da "viagem definitiva" se tornar realidade.

A perpetuidade no espaço profundo tem um custo, aproximadamente R$ 65 mil por cápsula. Outras opções, como voos suborbitais e órbitas terrestres, oferecem despedidas menos permanentes, com preços variando de R$ 15 mil a quase R$ 25 mil. Este evento único abre caminho para futuras missões espaciais com fins memorialísticos.