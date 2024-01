Extraterrestres em Miami: esta foi a resposta insólita da polícia

Os Estados Unidos voltam a ser palco da chegada de extraterrestres à Terra. Ou pelo menos foi isso que começaram a especular nas redes sociais quando vídeos de uma operação policial massiva nos arredores de um centro comercial em Miami viralizaram na internet.

Depois de compartilharem as gravações no TikTok e X (ex Twitter), os usuários de ambas as plataformas começaram a fazer capturas de tela, gravar e criar teorias sobre o que acreditavam ser uma figura alienígena cinza.

O fato ocorreu no dia de ano novo, no entanto, foi apenas na sexta-feira que #MiamiMallAlien se tornou uma tendência no X, com especulações e pessoas brincando e postando memes sobre o estranho acontecimento.

O Departamento de Polícia de Miami abordou esse rumor sobre "imagens extraterrestres" captadas em um shopping de Miami depois que a teoria da conspiração se tornou viral.

“Não houve extraterrestres. Nenhum aeroporto foi fechado. Nada está sendo escondido do público. LOL”, lê-se em um e-mail enviado pelo Departamento de Polícia para a NBC Miami.

O que realmente aconteceu

No dia 1º de janeiro de 2024, por volta das 20h30, a polícia respondeu a chamadas sobre um grupo de mais de 50 adolescentes que estavam armados com paus e começaram a brigar no shopping center. O grupo também soltou fogos de artifício, o que causou pânico nas pessoas que pensaram se tratar de um tiroteio no local, explicou o oficial Michael Vega.

Não houve feridos relatados, mas o incidente resultou na prisão de quatro adolescentes, de acordo com a NBC Miami.

Nos dias seguintes, as redes sociais foram inundadas de teorias de conspiração devido à resposta policial exorbitante.